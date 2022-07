La passagère d'Amélie Fonlupt : voyage initiatique d'une jeune pianiste

#RentreeLitteraire22 - De son second mariage naît l’héroïne, Léna, qui vit le sort des immigrés de seconde génération, écartelée entre des origines lointaines, qu’elle ne connaît que par ouï-dire, et auxquelles sans cesse on la renvoie, et son pays de naissance.

Sa passion pour le piano qu’elle cultive assidûment auprès de son professeur de musique, M. Selmach, l’aidera-t-elle à surmonter ses doutes et à s’ouvrir de nouveaux horizons ? Quelles parts de son passé, de son héritage, devra-t-elle perdre ou garder pour se réconcilier avec elle-même ?

Entre fresque générationnelle et roman d’apprentissage, Amélie Fonlupt nous raconte d’une manière fine et sensible le destin d’une génération de femmes courageuses, vivant chacune à leur façon l’épreuve du déracinement.

Les Éditions Payot Rivages nous font découvrir les premières pages du premier roman d'Amélie Fonlupt :

Amélie Fonlupt est journaliste. La passagère est son premier roman.

