La culture de l'inceste : analyse culturel d'un traumatisme

#RentréeLitteraire22 - « Culture de l’inceste » ? C’est trop fort, trop violent ? Cette formule, adaptée de l’expression « culture du viol », elle-même définie dans les années 70 par les féministes américaines, n’est pourtant pas une provocation. C’est une invitation.

Une invitation à penser l’inceste en termes culturels et non individuels, à l’envisager non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant. L’ampleur de trauma collectif (une personne sur dix concernée en France) appelait ce livre urgent, vibrant, à vif parfois, qui rassemble des voix diverses, aussi bien militantes qu’universitaires.

Un livre qui sort des témoignages et des débats psychanalytiques pour se concentrer sur une seule et unique question : pourquoi ? Quels sont les ressorts sociaux et anthropologiques de l’inceste ? Comment interroger nos représentations (dans la culture populaire, dans la pornographie) ? Comment faire le lien avec les dominations à l’œuvre (des adultes sur les enfants, des hommes sur les femmes...) ?

Iris Brey et Juliet Drouar ont voulu proposer des pistes, créer des ouvertures, formuler des hypothèses : elles offrent ici l’amorce d’une réponse politisée et collective. Les Éditions du Seuil vous offre la chance de découvrir en exclusivité les premières pages de l'essai La culture de l'inceste :

Iris Brey est spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Elle est l’autrice de deux essais à succès, Sex and the series et Le Regard féminin (prix Causette de l’essai féministe, L’Olivier, 2018 et 2020), bientôt adapté en documentaire. Critique cinéma et série, elle collabore au magazine Les Inrockuptibles et elle est également chroniqueuse dans l'émission Le Cercle Séries sur Canal Plus.

Juliet Drouar est autrice et chercheur sur les questions de domination de genre et d’âge. Il a fondé le festival « Des sexes et des femmes » et tient un blog Mediapart sur les cultures des dominations.

Sokhna Fall est ethnologue et thérapeute familiale, vice-présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie.

Dorothée Dussy est anthropologue, directrice de recherche au CNRS.

Tal Piterbraut-Merx, décédée en 2020, était spécialiste de théorie politique et de genre et menait un doctorat en philosophie à l'ENS Lyon.

Ovidie est réalisatrice, journaliste et actrice, elle s'intéresse à la sexualité et à sa représentation.

Wendy Delorme est docteure en Sciences de l'information et de la communication, écrivaine et performeuse.

