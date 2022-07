La peau du dos de Bernard Chambaz : peinture d'une amitié inattendue

#RentreeLitteraire22 - Leur rencontre doit tout au hasard. La première a lieu dans la forêt de Fontainebleau alors que l’un peint sur le motif et l’autre fuit la police de Napoléon III. Renoir prête une blouse de peintre à Rigault pour lui porter secours et ils passent quelques jours ensemble. Ils marchent sur le chemin des merles, ils partagent des œufs durs et une fiasque de vin, ils roulent des cigarettes, ils conversent, de tout et rien, des nuages dans le ciel, du régime impérial. Et puis ils rentrent à Paris.

La deuxième rencontre a lieu à la préfecture. Renoir a été arrêté comme espion à la solde des Versaillais, parce qu’il peignait les bords de la Seine. Et, cette fois-ci, c'est Rigault qui lui sauve la mise. Entre deux toiles et deux décrets, ils se revoient de temps à autre, déjeunent, parlent, se baladent dans un Paris chamboulé. Ce sont deux compagnons. L’un peint le monde, l’autre le renverse, chacun aux prises avec sa révolution.

La Peau du dos est un enchantement d’écriture, alerte et joyeux, plein de lumière et de vie. Bernard Chambaz offre un roman splendide, tour à tour attentif aux aurores nouvelles et à la splendeur des crépuscules.

Les Éditions du Sous-sol vous dévoilent les premières pages du nouveau roman de Bertrand Chambaz :

Romancier, poète, historien, Bernard Chambaz a notamment reçu le prix Goncourt du premier roman en 1993 pour L’Arbre de vies (François Bourrin, Point), le prix Apollinaire 2006 pour Été (Flammarion), le prix Jouvenel de l’Académie française et le Grand Prix de littérature sportive en 2014 pour Dernières Nouvelles du martin-pêcheur (Flammarion).

