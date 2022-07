La poupée qui fait oui d'Agnès de Clairville : le reflux de souffrances passées

#RentreeLitteraire22 - Fin des années 1980. Une école d’ingénieurs bâtie dans une ville nouvelle à l’écart de tout. Un bizutage, des soirées, les premières fois. Arielle, seize ans, issue de la bonne société versaillaise, fantasme les garçons et l’amour physique. Alors qu’elle se laisse porter par cette vie loin des siens, Éric, un étudiant magnétique de six ans son aîné, va croiser son chemin.

Le départ de sa fille est l’occasion pour Inès de revivre sa propre histoire : la rupture avec un monde clos et pétri de traditions, la liberté d’une chambre seule, et puis, très vite, une grossesse, la solitude et le retour à la case départ. Alors qu’Arielle s’initie à l’amour et cherche son père biologique, les terreurs d’Inès se font de plus en plus prégnantes. Et si un pesant silence s’immisçait dans leur histoire de filles ? Et si la chair de sa chair entrait elle aussi en amour par sidération ?

Les éditions HarperCollins nous offrent en avant-première les premières pages du roman d'Agnès de Clairville :

Agnès de Clairville est née en 1968 dans le Cotentin et vit aujourd’hui à Marseille avec ses trois filles. Scientifique de formation et de profession, elle a d’abord travaillé la photographie avant de se dédier à l’écriture. La Poupée qui fait oui est son premier roman.

