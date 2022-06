Capitaine Vertu de Lucie Taïeb : une enquête menée par l'héritière de Bartleby

#RentreeLitteraire22 - Après plus de dix années de service acharné, Laure Vertu, capitaine de police exemplaire et enquêtrice hors pair, démissionne brutalement et sans aucune raison apparente, de son poste au sein de la brigade anti-fraude. Cette démission constitue le premier geste d’une série de refus, que la capitaine Vertu, sorte de Bartleby au féminin, choisit d’opposer au monde tel qu’il est, à ses violences, ses dénis, ses faux espoirs, ses injonctions.

Dans ce roman, Lucie Taïeb poursuit son exploration, déjà entreprise dans Safe (Ogre 2016) et Les échappées (Ogre 2019, Prix Wepler 2019), de la manière dont, femme, fils et fille d’immigré ou plus généralement citoyens, nous pouvons échapper à l’aliénation, toujours inextricablement intime et politique.

Avec Capitaine Vertu, elle s’empare du genre de l’enquête, et dans une grande économie de moyen, déroule une quête haletante d’un destin, du rôle que nous pouvons jouer dans une société ou toute idée de justice semble avoir disparu. Comme toujours chez Lucie Taïeb, le résultat est d’une grande justesse. Avec un soupçon d’ironie, elle mène son héroïne à sa perte, dans un élan à la fois tendre et cruel, drôle souvent.

Les Éditions de l'Ogre nous font découvrir en exclusivité les premières pages du nouveau roman de Lucie Taïeb :

Lucie Taïeb est née à Paris en 1977. Elle est enseignant-chercheur et a publié des textes dans des revues, un essai (Territoires de mémoire, Les Classiques Garnier 2012), deux collections (Tout aura brûlé, Les Inaperçus, 2013, La retenue, LansKine, 2015) et plusieurs traductions de l’allemand (Cruellement là, de Friederike Mayröcker, Atelier de l’Agneau, 2014). Elle a reçu le prix Wepler 2019 pour Les échappées.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles