La vie sans histoire de James Castle ou le destin d'un enfant peu ordinaire

#RentreeLitteraire22 - La Vie sans histoire de James Castle est la vie mystérieuse, secrète et fascinante d’un enfant sourd et illettré né en 1899 en Idaho, où il vécut toute sa vie, et qui est aujourd’hui considéré comme un artiste majeur du XXe siècle.

Son œuvre prolifque et inclassable est faite de dizaines de milliers de dessins, collages, sculptures qu’il cachait dans les murs et sous les toits des maisons, de la glacière et du poulailler des fermes de ses parents qui lui servaient d’atelier.

Découverte tardivement grâce à l’un de ses neveux dans les années 60, l’œuvre de James Castle, rencontre inattendue entre l’Amérique profonde (celle des photos de Dorothea Lange ou de Walker Evans) et l’art contemporain, a fait l’objet d’importantes expositions dans les plus grands musées et galeries américaines ainsi qu’en Espagne, en Angleterre ou au Japon, mais elle demeure quasiment inconnue en France.

Les Éditions Arléa nous présentent en exclusivité les premières pages du nouveau roman de Luc Vezin :

Luc Vezin, historien d’art, journaliste, a publié plusieurs livres consacrés à l’art du XXème siècle. La Vie sans histoire de James Castle est son premier roman et la révélation d’un exceptionnel talent d’écrivain. Il signe ici le premier livre inspiré par la vie hors du commun de James Castle, et la découverte d’une œuvre énigmatique, sans précédent ni rivale, qui questionne ce que nous pensons de la création artistique et résiste à toute définition.

