Sous l'aile du lion, un émouvant récit du deuil

#RentreeLitteraire22 - Elles sont trois. La mère et ses deux filles, mais on aurait pu dire les deux sœurs et leur mère. Elles ont toutes les trois des prénoms de couleur : l’une est Rose, l’autre, Blanche, la troisième, Violette. Et ce n’est pas anodin. La couleur est partout.

Le noir funéraire des gondoles, le bleu insoutenable d’un ciel pour lequel on peut mourir, le rose décliné dans toutes ses nuances sur les toiles de la Renaissance italienne, Venise, plus qu’un lieu magique, sera l’ultime endroit d’une renaissance.

Violette a la passion de Venise. Après la perte tragique de sa sœur et la trahison de son grand amour, c’est vers elle qu’elle se tourne. Défaite, elle appelle sa beauté à son secours. Car Blanche est morte. Son ultime saut de l’ange laisse Violette et sa mère exsangues, seules face à l’inimaginable, à l’indicible. Rose, la mère, n’y survivra pas.

Un roman incandescent sur le retour à la vie après l’effacement brutal de la lumière et de la joie, mais surtout sur l’amour entre une mère et ses filles quand valsent les démons.

Les Éditions Arléa nous font découvrir en exclusivité les premières pages du livre Sous l'aile du lion :

Céline Debayle est née à Nice et vit aujourd’hui entre Paris, Venise et la Grèce. Après des études de Lettres classiques à la Sorbonne et un doctorat en philosophie, elle a été grand reporter et journaliste. Elle a publié une quinzaine d’ouvrages, dont Sur les traces de Lawrence d’Arabie (Séguier, 1989) Grèce (Flammarion, 1993) Les pains et leurs recettes (Chêne, 1996), puis chez Arléa (collection Mille), deux romans très remarqués, Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel (2019), finaliste du Prix du Premier Roman, et Les Grandes poupées (2020).

