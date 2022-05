Laurence Pinatel : L'amour de Biarritz à Saint-Pétersbourg

Nagi ne pense qu’à étudier pour devenir le meilleur élève de l’école. Mais voilà qu’il apprend qu’il a été échangé à la naissance ! Ses parents l’ayant élevé et ses parents biologiques décident que leurs deux enfants se marieront, afin d’unir les deux familles que le hasard a fait s’entrecroiser. Mais le cœur de Nagi est déjà pris ! Pas question de se laisser séduire par une inconnue… Avec ses charmantes protagonistes et son intrigue délicieusement emberlificotée, A Couple of Cuckoos s’annonce d’emblée comme un nouvel incontournable des comédies romantiques.