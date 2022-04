Norman Mailer, témoin du match Mohamed Ali VS George Foreman en 1974

L’écrivain américain Norman Mailer publia un ouvrage, suite à cet affrontement de titans. Mohamed Ali venait reconquérir le titre de champion des poids lourds : The Fight (Le combat du siècle, trad. Bernard-David Cohen, Folio), sortit en 1975. Un roman de non-fiction, dans la veine du nouveau journalisme, plus connu sous le nom de gonzo qu’avait révélé quelques années plus tôt un certain Hunter S. Thompson.

Les éditions Taschen proposaient précédemment une édition collector, désormais démocratisée, de The Fight. Récit majeur de Norman Mailer, le livre contient les clichés en noir et blanc et en couleurs des deux photographes qui surent immortaliser Ali comme personne: Neil Leifer et Howard L. Bingham.

Dans le rôle de l'observateur, Norman Mailer, dont la faculté à saisir les feintes et stratagèmes de cette bataille de titans - et à percevoir son symbolisme plus profond - a fait de son livre, Le Combat du siècle, publié en 1975, un chef-d'oeuvre de la littérature sportive.

Que ce soit dans l'analyse des mouvements des boxeurs, dans celle de leur caractère ou dans le fait de considérer la manière dont chacun revendique l'âme des Africains et des Américains, Mailer s'est montré un commentateur d'une énergie, d'une sagacité et d'une audace inégalées - sans aucun doute l'un des seuls assez intrépides pour accompagner Ali lors d'une course nocturne dans le bush.

Dans ces lignes, on découvre un récit intime de ce match. En voici quelques pages, pour un avant-goût.

crédits photos © Taschen