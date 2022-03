Des documents perdus révèlent la première adaptation du Seigneur des Anneaux

Producteur pour la BBC, Terence Tiller a été le principal artisan de cette adaptation radiophonique du chef-d’œuvre de la fantasy, mais Tolkien a activement participé à son élaboration. Pour preuve, la présence d'une feuille écrite de la main de l'auteur du Hobbit parmi les nombreux documents retrouvés dans les archives.

La découverte de ces documents est due à Stuart Lee, de la faculté d'anglais de l'Université d'Oxford. « On m'a expliqué que les scripts avaient été perdus, mais ils ont en réalité survécu. Il s'agit de la seule adaptation professionnelle du Seigneur des Anneaux réalisée du vivant de Tolkien », a-t-il déclaré au Guardian, avant d'ajouter : « Cette adaptation n'était pas considérée comme importante par la BBC à l'époque. Cela montre à quel point la réception du livre a changé — on est passé d'un intérêt mineur en 1955-1956 à un phénomène mondial, avec Amazon qui aurait investi plus d'un milliard de dollars dans sa série qui reprend l'univers de Tolkien. »

Les deux séries de la BBC ont été diffusées peu de temps après la publication de l'original de Tolkien en trois parties, entre 1954 et 1955. Alors que la première série couvrait La Communauté de l'Anneau en six épisodes, la deuxième série condensait Les Deux Tours et Le Retour du Roi dans les six épisodes suivants. Les patrons de la BBC avaient également décidé de réduire chacun des épisodes de 45 minutes à 30 minutes — de quoi désemparer Tolkien...

« Des contes de fées »

Les documents retrouvés de la BBC ont également conservé les réactions du public après les diffusions. On y découvre notamment une plainte d'un auditeur : « Si nous devons occuper le troisième programme avec des contes de fées, alors rendez-nous Enid Blyton. » Le critique de l'Observer de l'époque décrit en revanche l'adaptation radiophonique comme « la meilleure émission programmée des cinq prochaines semaines ».

L'universitaire Stuart Lee ajoute que, « soixante-dix ans plus tard, nous traitons ces scripts comme des textes sacrés. Dans les années 1950, il n'y avait aucune conscience de l'importance de ces textes. »

La découverte de Lee figurera d'ailleurs dans un livre qui paraitra en juin dans le monde anglo-saxon, The Great Tales Never End : Essays in Memory of Christopher Tolkien (Les grands contes ne finissent jamais : Essais en mémoire de Christopher Tolkien), dans lequel des universitaires rendent hommage au fils et exécuteur testamentaire littéraire de Tolkien, décédé en 2020. Le livre sera publié, dans sa version anglaise, par Bodleian Library Publishing.

En outre, les fans du Seigneur des Anneaux pourront découvrir l'adaptation en série événement d'Amazon, déjà dotée de deux saisons, à partir du 2 septembre 2022. Cette série au budget pharaonique, Les Anneaux de Pouvoir, se déroulera pendant le Second Âge de la Terre du Milieu, et se concentrera sur le célèbre retournement de Sauron.

En parallèle, un film d'animation porté par une équipe japonaise, et basé sur la saga de Tolkien, est également prévu, intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Le projet, annoncé depuis juin 2021, devrait sortir le 12 avril 2024. Décrit comme une préquelle à la trilogie réalisée par Peter Jackson, et se déroulant deux siècles avant les événements du Hobbit, le film d'animation suivra les aventures d'Helm Hammerhand, qui donne son nom au gouffre de Helm, et ses exploits en tant que roi du Rohan.

