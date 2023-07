Mexique : une lettre du conquistador Hernán Cortés retrouvée par le FBI

Légende de la science-fiction, Ray Bradbury s’éteignait en juin 2012. Il laissait derrière lui d’importantes archives personnelles, confiées à la bibliothèque publique de Waukegan, sa ville natale. La grande majorité du leg fut entreposée à l’abri des regards, dans les réserves de l’établissement. Pour rendre hommage à l’auteur et ouvrir l'accès à ces trésors, livres et artefacts seront exposés dans ce qui fut sa bibliothèque d’enfance et son inspiration.