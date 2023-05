États-Unis : 6,5 millions $ de subventions pour des archives historiques

C’est la Commission nationale des publications et archives historiques (NHPRC/National Historical Publications and Records Commission) qui est à l'initiative de ce programme de subventions. Créée en 1934, la NHPRC assure la conservation et l’accès aux écrits du passé.

Des dizaines de perspectives

Cinq projets mettent en lumière l'engagement du public dans la mémoire collective :

- « Enseigner les soins : Construire une bibliothèque historique sur les infirmières noires de Chicago » a été initié par le Centre de recherche sur l’histoire des soins infirmiers du Midwest, de l’université de l’Illinois à Chicago. Cette exposition itinérante, qui a commencé dans la bibliothèque publique de Chicago, ainsi qu'un site web associé dévoilent cette tranche d’Histoire.

- Le programme de recherche collaborative de l'université Stillman sur les femmes afro-américaines et propriétaires terriennes en Alabama.

- Les archives vietnamiennes sur Portland, de la faculté Lewis & Clark.

- La plateforme d’archivage numérique pour l’université de Northern Iowa : Fortepan.us. Pour construire le prototype, Fortepan Iowa, les archivistes se sont penchés sur des photos numérisées en haute résolution, prises par des habitants de l’Iowa au cours des XIXe et XXe siècles.

Ils ont travaillé avec les familles, les bibliothèques publiques et les musées pour recomposer une histoire publique alternative de l’Iowa, basée sur des instantanés et des moments de la vie quotidienne. En s’appuyant sur le pouvoir du lieu, la plateforme encourage les communautés et les institutions, au sein d’un même État américain ou d’un territoire indigène, à rassembler ces photographies pour narrer l’histoire visuelle d’une région ou d’une ville.

À LIRE - Protéger les archives, un enjeu de sécurité nationale

- Le projet « Conventions de Chicago » (« Chicago Covenants »), parrainé par l’université Virginia Tech. Il fait appel à des bénévoles pour localiser, numériser et mettre à disposition toutes les traces de lois et restrictions racistes autrefois appliquées dans le comté de Cook.

Les Archives nationales ont aussi accordé des subventions à 17 projets d’édition. Ils publieront les documents de personnalités américaines telles que Frederick Douglass - ancien esclave et éditeur - ou encore Jane Addams. Cette dernière militait pour le droit des femmes en parallèle de son activité d'autrice. Elle est notamment à l’origine de Démocratie et éthique sociale (trad. Bernard Jung et Céline Jung, Raisons et Passions).

Grâce à ces millions, les archivistes réaliseront également 21 autres projets. Ils préserveront des films, des vidéos, des archives des pensionnats indiens gérés par les Quakers, des manuscrits sur l’histoire des Noirs américains, des registres de travail, des collections théâtrales, des écrits juridiques d’Arizona, des journaux coloniaux du comté de Westchester.

Enfin, ils accordent une attention soutenue aux collections d'histoire sur le féminisme (université de Virginie occidentale), les femmes (université de l’Utah) ou encore le sit-in de 1939 contre la ségrégation raciale (bibliothèque publique d’Arlington)...

Les archives nationales soutiennent aussi la formation professionnelle avec le programme « Institut de direction des archives » ( « Archives Leadership Institute ») destiné aux archivistes en milieu de carrière.

Les financements aideront également au développement de laboratoires en ligne. Ces derniers s’adressent à des éditeurs numériques spécialisés en histoire et en science.

Crédits photo : Les archives nationales (États-Unis)- Peter Schultz (CC BY-SA 2.0)