Avant les JO, une Grande Collecte des archives du sport

Le principe de la Grande Collecte a été lancé en 2012 pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale, par le Service interministériel des Archives de France du ministère de la Culture. Celle-ci met à profit l’expertise des équipes des Archives départementales pour assurer la conservation, la valorisation et la transmission de la mémoire aux générations futures.

Dans ce cadre, les Français sont invités à communiquer et partager leurs archives personnelles et familiales, afin de compléter les collections d'archives publiques et de faciliter le travail des professionnels.

La Grande Collecte des archives du sport, pour sa part, s'adresse à toutes les fédérations et les clubs sportifs, quelle que soit la discipline, des entreprises, les équipementiers, les magasins spécialisés dans le sport.

Plus largement, les citoyens sont aussi invités à se pencher sur les archives qu'ils possèdent en tant que pratiquants amateurs, bénévoles, supporters, photographes, etc.

Le Racing Club à l’honneur

L’histoire des Hauts-de-Seine est liée à celle du Racing Club de France (RCF), association centenaire fondé en 1882. À l’aube des Jeux olympiques de Paris en 1924, le club omnisports, alors locataire du stade de Colombes, joue un rôle prépondérant dans son aménagement pour y accueillir plusieurs épreuves olympiques. Un siècle plus tard, le stade départemental Yves-du-Manoir accueillera les épreuves de hockey sur gazon à l’occasion des JO 2024.

Le RCF a bâti sa réputation au fil des décennies dans plusieurs disciplines, telles que le football, le rugby, l’escrime et même le tennis.

Des archives du début XXe siècle

Une convention de dépôt (procédure qui laisse au déposant l'entière propriété de ses archives et institue une relation de partenariat) des archives du Racing Club de France aux Archives départementales des Hauts-de-Seine a été signée par Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine ainsi que Philippe Baudillon, président du Racing Club de France.

« C’est une grande satisfaction pour le Racing Club de France de savoir désormais la mémoire du club, dont l’histoire se confond avec celle du sport national, international et des Jeux olympiques, recueillie au sein des Archives départementales des Hauts-de-Seine. Nous sommes également fiers que pour la première fois en France une telle collecte soit opérée par des Archives départementales et permette à tout un chacun de se plonger dans ce patrimoine inestimable, plus que centenaire, composé de documents écrits et photographiques. » - Philippe Baudillon, Président du Racing Club de France

Le fonds d’archives se compose d’une vingtaine de mètres linéaires de documents, qui remontent au début du XXe siècle. Il permet de retracer l’action des dirigeants, à travers les archives des instances de gouvernance, de connaître les adhérents grâce aux annuaires et d’illustrer un siècle à travers un riche fonds iconographique et la collection des bulletins du club.

Ce dépôt sera consultable par le public.

« Bien plus qu’une mission de service public, il s’agit là d’un enjeu de société pour nous inscrire dans le temps long de notre histoire commune. Car l’histoire du sport, c’est bien sûr celle des performances et des clubs. Mais c’est également un formidable moyen de connaître le pays dans lequel les compétitions ont lieu. Le théâtre sportif a toujours été un reflet des enjeux économiques, sociaux et politiques, voire même géopolitiques et mémoriels, qui traversent les États et les frontières. » - Extrait du discours de Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, Hôtel du Département – mardi 6 juin 2023.

Des projets culturels

Les Archives départementales portent plusieurs projets pour valoriser l’histoire du Racing Club de France :

– Fin 2023 : un cycle de conférences mené par des historiens reviendra sur plusieurs aspects de l’histoire du sport dans les Hauts-de-Seine

– Septembre 2023 : une exposition itinérante sur l’histoire du sport sera mise à disposition des clubs sportifs et des collèges

– Rentrée universitaire 2023-2024 : un partenariat pédagogique avec le master « Sport et sciences sociales » de l’Université Paris Nanterre initieront les étudiants à cette histoire en travaillant sur ce fonds d’archives à partir de la rentrée 2023.

Crédits photo : C M, Unsplash, CC BY SA