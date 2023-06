Une partie de la mémoire audiovisuelle de l'art dramatique à la BnF

141.000 €, c’est ce qu’aurait rapporté le vol de biens très particuliers. Jean-Claude Ach et son Association muséale du Patrimoine d’Alsace, se seraient en effet servis dans les archives départementales du Haut-Rhin à Colmar, comme à la bibliothèque de Sélestat. Des perquisitions en 2020 avaient dévoilé plus de 5000 documents , dont certains clairement dérobés. Le sexagénaire, qui a déjà passé un an en détention, a été condamné ce jeudi 3 novembre à un an ferme et un an avec sursis.