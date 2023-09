Bien avant le cidre, le vin normand au Moyen Âge

Si la vigne est importée en Normandie dès l’époque romaine, avec des traces quasi‑certaines à partir du VIIe siècle, elle se développe aux XIe et XIIe siècles sous les ducs de Normandie, pour la production de vin ecclésiastique (vin de messe et vin abbatial) et la production de vin laïc (vin de table… pour les tables fortunées).

L’emplacement des vignobles normands

On trouve de la vigne sur nombre de pentes normandes exposées au soleil, à l’exception du Cotentin, semble‑t‑il. Les principales zones viticoles seraient la vallée de la Seine (entre Vernon et les Andelys), les coteaux d’Argences (à l’est et au sud‑est de Caen) et la région d’Avranches (surtout à Genêts, au Val‑Saint‑Père et à Saint‑Jean‑le‑Thomas). D’autres vignobles sont présents à Longueville (Calvados), dans le Perche (Orne) et à Jumièges (Seine‑Maritime).

Les vignobles sont souvent situés à proximité d’une abbaye de renom. En effet, les grands vignobles sont d’abord ecclésiastiques puisqu’ils sont la propriété des abbayes et des cathédrales. Les vignobles de Saint‑Jean‑le‑Thomas appartiennent au Mont Saint‑Michel et ceux des coteaux d’Argences appartiennent à l’abbaye de Fécamp. Deux exemples parmi d’autres. Il existe aussi de petits vignobles laïcs côtoyant des arbres fruitiers et des cultures de céréales.

Dans les églises, le vin est utilisé non seulement par les prêtres disant la messe mais aussi par les fidèles puisque ceux‑ci communient sous les deux espèces (pain et vin) jusqu’au XIIIe siècle. Quant au vin de table, il est indispensable pour accompagner les mets servis à la table des évêques et des abbés (tout comme la table des seigneurs), qui souhaitent honorer leurs hôtes de passage par un vin digne de ce nom. De plus, si les moines de l’abbaye du Mont Saint‑Michel boivent du cidre et de l’eau en semaine, ils boivent eux aussi du vin le dimanche et lors des grandes fêtes religieuses.

Selon Wace, auteur du Roman de Rou, le vin normand est très présent lors de la conquête de l’Angleterre par les Normands en 1066 sous l’égide de Guillaume le Conquérant. Lors de la construction des 696 bateaux destinés à traverser la mer de la Manche, 36 hectolitres de vin auraient été livrés sur place, tout comme cent mille litres d’eau à partager avec les chevaux.

La Tapisserie de Bayeux - qui relate cette glorieuse épopée - nous montre un tonneau de vin cerclé de fer en tête du convoi des troupes à pied et à cheval, juste derrière Guillaume le Conquérant. Une autre scène de la Tapisserie de Bayeux nous montre la victoire célébrée par un banquet lors duquel Guillaume le Conquérant et ses amis boivent du vin de Normandie (notre illustration).

La réputation des vins normands

Conservé dans des tonneaux parfois rudimentaires sans véritable vinification, le vin normand dure rarement au‑delà de l’année en cours et tourne ensuite en vinaigre. Le vieux vin étendu d’eau sert de boisson aux domestiques et aux soldats. La bouteille en verre n’apparaît que beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe siècle.

Au début du XIIIe siècle, le vin d’Argences n’a pas bonne presse dans La Bataille des Vins, un long poème composé par Henri d’Andeli en 1224 pour comparer les vins français. Ce poème, qui a franchi les siècles, est souvent considéré comme le premier guide des vins au monde.

Au XVe siècle, Olivier Basselin, auteur d’un vau‑de‑vire (chanson à boire) arrivé jusqu’à nous, parle même du «vin tranche‑boyau d’Avranches», surnommé aussi le «vin de quatre hommes», puisque trois hommes sont nécessaires pour forcer le quatrième à boire… tellement le vin est mauvais. Cette histoire est racontée en 1996 par le prieur de l’abbaye du Mont Saint‑Michel dans Vin normand: à la recherche du vignoble perdu, une vidéo de l’association CEPVIN (Centre d’étude et de promotion du vignoble normand) présente à la fin de cet article.

Quant au vin de Brion (une abbaye appartenant au Mont Saint‑Michel), il est laissé aux serviteurs parce que les religieux du Mont refusent de le boire.

Le déclin du vignoble normand

La production de vin normand commence à baisser au cours de la deuxième moitié du XIIe siècle. Les échanges commerciaux sont plus faciles d’une région à l’autre et d’autres régions viticoles proposent des vins de meilleure qualité. On voit par exemple arriver les vins de la Loire et de Bordeaux en Normandie. Ces vins sont ensuite remplacés par les vins d’Île‑de‑France et de Bourgogne lorsque la Normandie rejoint le Royaume de France en 1204.

Pourquoi le vignoble normand décline‑t‑il au fil du temps? Certains historiens évoquent un climat moins clément à la fin du Moyen Âge, et même un refroidissement climatique, alors que d’autres sources parlent de l’influence du défrichement des forêts et du déboisement sur l’état des sols.

Même si on trouve encore quelques vignobles aux XIIIe et XIVe siècles, la Normandie importe de plus en plus son vin… et se met au cidre. La production de vin cesse au XVe siècle dans l’Avranchin et au XVIe siècle dans le Perche. Plus tard, au XIXe siècle, les rares vignobles subsistants subissent les ravages du phylloxéra, comme partout en France. Contrairement à d’autres régions qui plantent à nouveau de la vigne après avoir vaincu le phylloxéra, la Normandie privilégie désormais le pommier.

L’avènement de la pomme et du cidre

L’avènement du pommier cultivé et de sa pomme – devenue l’emblème de la région – est difficile à dater précisément. Importés du pays basque, les premiers pommiers se seraient facilement adaptés au sol normand et au climat océanique de la région.

La présence de pommiers en Normandie est attestée dès la fin du XIIe siècle. D’une part les abbayes normandes reçoivent des dons de pommes en vue de faire leur propre cidre. D’autre part, les corvées exigées par les seigneurs du lieu incluent la fabrication du cidre.

Après avoir fait figure d’exception au milieu des vignobles, les champs de pommiers se multiplient sur les pentes des vallons normands. La pluie favorise la récolte de pommes en quantité alors qu’elle n’est pas toujours l’amie des vendanges. S’occuper de champs de pommiers semble moins exténuant que de s’occuper de vignobles.

Le passage progressif du vin au cidre ne se fait pas de manière homogène. Le cidre est encore inconnu dans l’Eure alors qu’il est présent en abondance (avec le vin) dans les caves du Cotentin et de l’Avranchin. Dans ces régions, les deux productions (vin et cidre) cohabitent longtemps et certains pressoirs à vin servent à écraser aussi bien le marc de raisin que le marc de pomme.

Si le cidre semble se généraliser dès le XVIe siècle, il est sans conteste devenu la boisson régionale au XVIIIe siècle. «À Caen, en 1733, les cabarets de la ville vendent 1.005 pots de vin contre 42.916 pots de cidre, soit 40 fois plus», nous raconte Jean‑Claude Viel dans son livre Vins, vignes et vignerons de Normandie (éditions du Léopard normand, 3e édition, 2019). La concurrence de la bière – y compris normande – n’a pas encore sonné.

