Fréquences de nuit : traverser les apparences, avec John Lennon

Sur une station pirate parisienne, une série d’émissions nocturnes racontent les nombreuses vies de l’icône numéro un de la musique pop.

Dans l’intimité de la nuit, loin du tapage des actualités, un dialogue se noue, à la lisière du rêve et du réel, entre les voix des ondes et les questionnements de ce collégien, éclairant ses peurs, tissant des échos entre son existence et celle du chanteur. Portail ouvrant sur une autre dimension, le ghetto-blaster devient aussi détecteur de mensonges et remet en cause toutes les certitudes de cet adolescent, ébranlant la vie d’une famille sans histoires. Perte de l’innocence, découverte des trahisons de ses parents, effondrement d’un monde qu’il croyait immuable - une traversée des apparences, entre deux âges de la vie, guidée par la voix de la radio.

Les éditions Baker Street proposent d'en découvrir les premières pages :

Richard Apté est né à Paris en 1967. Professeur des écoles et contrebassiste pendant plusieurs années, il se consacre

aujourd’hui entièrement à la musique et à l’écriture.

Ses textes sont notamment influencés par des auteurs comme Henry James, Julio Cortázar, Paul Auster, F. Scott Fitzgerald ou encore Alessandro Baricco. Après Le Temps arrêté (Éditions Baker Street, 2019), chaleureusement accueilli par la critique et sélectionné pour sept prix littéraires, Fréquences de nuit est son deuxième roman.