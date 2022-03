Elegy for a Dead World, le jeu vidéo pour les poètes en devenir

« Ceci est un jeu sur l’écriture », présente la bande-annonce du jeu vidéo. Aucun doute là-dessus : Elegy for a Dead World est devenu un véritable outil pour les poètes et écrivains en devenir, parfois victimes du syndrome de la page blanche.

En faisant voyager le joueur à travers trois civilisations disparues, le jeu vidéo force l'inspiration et l'activité poétique grâce à des défis d'écriture. Les trois mondes proposés sont inspirés d'Ozymandias de Percy Shelley, de Darkness de Lord Byron et de When I Have Fears That I May Cease to Be de John Keats. « Ils créent une atmosphère forte et lunatique qui devient le terreau des sentiments et des idées » précise Teodora Zareva sur Bigthink. Ici, pas de course, ni de sauts, ni de morts : le jeu propose simplement une exploration artistique et poétique.

Dans les défis d'écriture - 27 au total -, le joueur devient archéologue, voleur, et doit parfois justifier des actions passées. Avec l'expérience du jeu vient la facilité d'écriture, qui permet à chacun de s'évader et d'être inspiré par les aventures et les paysages proposés.

« La chose la plus importante pour nous est que quelqu'un s'assoie et vive une expérience positive, en faisant quelque chose de créatif. Nous évitons toute forme de notation ou d'applaudissements, car l'écriture peut être suffisamment personnelle et effrayante, sans qu'il soit nécessaire d'y attacher une note ou quoi que ce soit de négatif » précise Ichiro Lambe, l'un des développeurs. Les écrits des joueurs peuvent ensuite être partagés avec les autres, et même rassemblés en un recueil qui peut être publié dans des médias numériques et imprimés.

Le jeu a obtenu la note de 65/100 sur Metacritic. « Elegy for a Dead World s'écarte peut-être un peu trop des traditions, mais contrairement aux tentatives plus prétentieuses d'expériences de jeu alternatives que nous avons vues ces derniers temps, c'est une idée qu'il faut encourager » a déclaré l'un des joueurs, Hardcore Gamer, en 2014.

Crédits : Capture d'écran, Dejobaan Games