Un road-trip musical et familial avec Juke Vox 

Mais un évènement traumatisant vient bouleverser tous leurs plans : Cassandra est victime d’un viol pendant les épreuves du bac. Malgré tout, hors de question pour elles d’annuler leur voyage : c’est décidé, elles partent quand même !

Au fil des kilomètres, entre soleil et orages, rencontres et moments de partage, les deux jeunes filles vont apprendre à porter ce drame sur leurs épaules - en plus de leur sac à dos.

Chacune d’entre elle l’apprivoisera à sa manière.

Un road-trip d’une humanité lumineuse qui aborde avec justesse les cicatrices, celles qu’on voit et celles qu’on ne voit pas !

En voici les premières pages, proposées par les éditions Scrinéo :

Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son métier, Pascale Perrier a été documentaliste en collège et en lycée. Pour elle, écrire, c’est voyager dans des contrées inconnues ou oubliées depuis longtemps. Au rythme de ses envies, elle écrit donc des histoires qui bougent, gaies et enlevées, ou pleines de suspense et d’aventure, mais toujours des histoires dans lesquelles on se retrouve.

Elle a publié plus de 80 romans pour la jeunesse, dont plusieurs ont reçu de nombreux prix.