Réimprimé en 2019, un démoniaque livre-puzzle de 1934 devient viral sur TikTok

L’ouvrage Cain’s Jawbone d’Edward Powys Mathers est bien connu des amateurs de casse-tête sans fin. Et conscient d’avoir donné au public un objet sans nom, l’auteur avait originellement signé Torquemada — le célèbre inquisiteur adepte des feux de camp et des purges radicales. Paru en 1934, il avait fait — le livre, pas l’auteur, décédé en février 1939 — l’objet d’un financement participatif. Il fallait une âme bien taquine et joueuse pour remettre au goût du jour le livre.

Unbound s’était lancé dans l’aventure avec plus de 212 % de financement obtenu : de quoi frustrer des centaines et des milliers de lecteurs.

Et voici comment, un texte obscur et complexe a été promu sur TikTok, entraînant plus de 4,2 millions de vues pour la vidéo réalisée avec 1 million de petits cœurs pleins d’amour et quelque 5300 commentaires. On lui accorde également 36.000 partages à travers la plateforme Whatsapp.

Unbound n’est pas un éditeur traditionnel : il ne fonctionne que sur la base de crowdfundings, par lesquels les lecteurs engagent des sommes pour garantir la faisabilité de projets éditoriaux. Une fois financés, ces ouvrages peuvent ensuite arriver dans les points de vente classiques. Un modèle de souscription réputé aujourd’hui.

Or, cet engouement via TikTok, et sa section BookTok, aura conduit la maison a accélérer le rythme pour répondre à une demande soudainement explosive. Un tirage de 10.000 exemplaires a été mis en œuvre pour arriver à satisfaire les exigences du public — 38 % d’entre eux ont entre 13 et 17 ans, et 37 % entre 18 et 24 ans.

Pour le CEO de Unbound, il s’agit là d’un « véritable phénomène », indique-t-il au SFG.

Alors, internet, c'est pas le diable ?

Évidemment, cela n’a rien pour rassurer les puristes pas plus que pour inquiéter les bien-pensants : l’engouement pour un produit qui d’un coup devient viral est plutôt classique. En revanche, cela démontre que les réseaux sociaux, quand ils turbinent au maximum de leurs capacités, parviennent à créer des phénomènes intéressants pour l’industrie concernée. Ici, l’édition, mais d’autres en témoigneront sans peine.

Ce qui devient plus amusant, ce sont les commentaires pointant qu’internet tue la lecture : personne n’est assuré que les utilisateurs de TikTok qui se sont rués sur l’ouvrage l’auront dévoré (voire compris) en intégralité. Il semble pourtant bien que l’occasion, parfois, fasse le larron.

D’autant qu’il faut encore relativiser le phénomène — du moins, le conscrire à ce qu’il est. La vidéo devenue virale est celle qu'une utilisatrice déjà aguerrie et suivie a publiée. On plonge donc là dans le phénomène des influenceurs et leur capacité à mobiliser les publics.

Sarah Scannell, qui travaille dans une organisation a but non lucratif à San Francisco, avait par ailleurs mis en scène le livre, sa propre enquête et le fonctionnement de cette intrigue avec un véritable brio, il faut le reconnaître. Mais avant d’espérer de tels ralliements, encore faut-il avoir une communauté construite et fidélisée.

Quant au phénomène social, il relève de toutes ces structures algorithmiques totalement obscures. À peu près autant, d’ailleurs, que les 32 millions de combinaisons possibles que le livre propose…

crédit photo Sigmund/Unsplash