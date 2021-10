Mise aux enchères du mahzor Luzzatto : entre fascination et contestation 

Sotheby’s a annoncé la mise aux enchères du Luzzatto High Holiday Mahzor, considéré comme l'un des 20 livres hébraïques de prière les plus anciens. Il regroupe de nombreuses prières récitées par les différentes communautés juives contemporaines dont le Kaddish ou encore la liturgie Avinu Malkeinu, propres à la période des Grandes Fêtes juives – citons Rosh Hachana, célébrant le Nouvel An du calendrier hébraïque, ainsi que Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon.

L’ouvrage est estimé entre 4 et 6 millions $, et la recette de la vente sera récoltée par l’Alliance Israélite Universelle, organisation juive basée à Paris. L'argent servira à financer des fonds pour l’éducation et des bourses. Mais pour beaucoup, on vend ici l'argenterie...

Un manuscrit remontant au Moyen Âge

Cet ouvrage religieux serait considéré comme le livre de prières en hébreu le plus ancien. En effet, il aurait été écrit et enluminé dans le sud de l’Allemagne vers la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle par un scribe nommé Abraham. Ce dernier a réalisé plusieurs illustrations représentant l’architecture gothique, des bêtes fantastiques et des juifs médiévaux en train de prier. Pour Sharon Liberma Mintz, consultante senior en livres et manuscrits chez Sotheby’s, le manuscrit « extrêmement rare » renferme « une calligraphie élégante et une belle décoration ».

Produit originellement pour une communauté juive de la région de Bavière, son destin l’a transporté à travers la France et l’Italie. Les multiples notes et annotations manuscrites présentes dans les marges de ce manuscrit retracent les différentes étapes de ses voyages.

Chaque nouveau propriétaire du manuscrit a alimenté le texte originel afin de refléter les coutumes et pratiques locales de l'époque. Pour Mintz, « c’est un manuscrit qui est à la fois un livre liturgique et un objet rituel à caractère communautaire. [Les livres de prières] étaient très probablement conservés chez des particuliers tout au long de l'année, puis apportés à la synagogue pour les vacances spécifiques, et ils ont été conçus pour être utilisés par la communauté dans son ensemble. »

Mais surtout, ces ajouts manuscrits en font « un témoin de la vie communautaire juive, un dépositaire de l'identité communautaire ». Des enrichissements socioculturels, reflétant les coutumes locales : la dimension historique n'en est que plus palpitante.

Une préservation indispensable

Le mahzor porte le nom de son ancien propriétaire : Samuel David Luzzatto (1800-1865), éminent érudit, poète et théologien juif italien — également grand collectionneur de livres anciens. À sa mort, plusieurs de ses manuscrits et livres imprimés, d’une grande rareté, ont alimenté les collections des principales institutions culturelles européennes.

En 1870, ce témoignage du dynamisme des communautés juives médiévales est acheté pour la bibliothèque de l’AIU. Il avait jusqu'alors été présenté à deux reprises au public. La première en 1991, durant l’exposition D’une main forte de la BnF, puis en 2018, dans Saints et croyants, les juifs d’Europe du Nord au Moyen Âge, au Musée des antiquités de Rouen.

Levée de boucliers générale

Aujourd’hui, l’AIU, fondée en 1860 et présidée par Marc Eisenberg, cherche à le revendre pour financer sa mission éducative. Perdant 1,5 million € par an, et sa bibliothèque absorbant à elle seule 500.000 € par an, l’association n’est plus en mesure de subvenir seule à ses besoins.

Son président aurait d’abord proposé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah de récupérer gratuitement la bibliothèque. Malheureusement, cette dernière n’aurait pas le budget nécessaire pour la conserver. Il aurait aussi contacté la Bibliothèque nationale d’Israël, à Jérusalem, et la BnF, afin d’éviter une telle perte.

La solution trouvée à travers cette vente aux enchères est vivement contestée dans le monde des chercheurs et par la communauté juive. En effet, la rareté du manuscrit le place parmi l’un des « moins d’une vingtaine de livres de prières juifs illustrés de cette époque, et celui-ci est le seul connu en mains privées », indique Sothheby’s. De quoi interroger…

Sonia Fellous, chargée de recherche au CNRS, à l‘Institut de recherche en histoire des textes, a insisté sur son importance historique, en affirmant qu’il « témoigne à la fois de l‘histoire des juifs expulsés de France et des différents rituels ashkénazes ».

Une pétition en ligne a déjà rassemblé de nombreux éminents signataires, dont l’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon et le philosophe Antoine Compagnon. Cette pétition dénonce les « nombreuses expériences de destruction ou de spoliation des biens culturels [de la communauté juive] ».

Elle appelle à « la recherche de toutes les solutions pour qu’il soit classé comme "œuvre d’intérêt patrimonial majeur" », de sorte que ce manuscrit soit utilisé à des fins de recherches. Selon Le Monde, une telle procédure permettrait aux différents mécènes l’offrant à l’État français de profiter de 90% de déductions fiscales. Et d'éviter donc une dispersion aléatoire – voire le risque de disparaître entre les mains de collectionneurs privés...

Une pétition déjà contrariée...

Néanmoins, cette pétition est d’ores et déjà mise à mal. En effet, le ministère de la Culture a déjà accordé le certificat d’exportation du manuscrit. Selon Isabelle Le Masne de Chermont, directrice du département des manuscrits de la BnF, en dépit de la beauté et de la rareté de ce manuscrit, celui-ci ne répondrait pas à toutes les attentes pour être classé comme trésor national.

Après l’avoir longuement étudié, elle souligne son incomplétude et son manque de lien avec la France. Une justification déplorée par Claire Decomps, conservatrice en chef au Musée d’art et d’histoire du judaïsme, qui rappelle que « beaucoup de chefs-d’œuvre des collections nationales ne sont pas français ».

Le devenir de l'AIU incertain...

Plus largement, le devenir de la bibliothèque de l’AIU suscite de vives inquiétudes auprès des différents acteurs du monde culturel et scientifique. Le co-initiateur de l’appel à sauver le mahzor, Laurent Munnich, fondateur du site d’information culturelle Akadem, presse depuis 2008 la direction de « trouver une subvention ou des mécènes pour la financer ». Pour l’archiviste Georges Weil, ayant dirigé la bibliothèque de l’AIU entre 1958 et 1989, « il est temps de transformer le statut de la bibliothèque pour qu’elle soit, comme le MAHJ, cofinancée par l’État et la Ville de Paris ».

via The Times of Israel, The Guardian, La Depeche, Sotheby's

Crédit : Sotheby's