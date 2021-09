Un Merlin l'enchanteur bien plus chaste découvert dans un manuscrit

Au commencement était Lancelot. Et plus spécifiquement le livre de Chrétien de Troyes, roman écrit en vers de 8 syllabes, produit autour de 1176-1181. Le Chevalier de la charrette aura inspiré quelques années plus tard un cycle, appelé Lancelot-Graal, cette fois en prose et daté du XIIIe siècle.

Récemment, des chercheurs ont plongé leur nez dans l’un des manuscrits produits par un auteur du nord, nord-est de la France, entre 1250 et 1275. Ce qui laisserait entendre que la première composition de ce cycle, baptisé Lancelot en prose, Cycle de la Vulgate, aurait été rédigé entre 1220 et 1225.

Laura Chuhan Campbelle, spécialiste de linguistique médiévale, prend l’image suivante : « Les légendes arthuriennes médiévales ressemblaient à l’univers de Marvel. Elles constituaient un monde fictif cohérent, obéissant à certaines règles, avec un ensemble de personnages bien connus. Ils apparaissaient et interagissaient les uns avec les autres dans plusieurs histoires distinctes. »

Et voici qu'un fragment insolite est examiné : il porte sur le deuxième volume du Cycle — celui qui raconte comment Merlin est progressivement devenu conseiller d’Arthur. Ainsi que les premières années, assez turbulentes, du règne de ce dernier.

Une résurrection

Alors, bien entendu, Arthur lui-même découle de légendes antérieures : sa première apparition remonterait à 830, estime la British Library. On parle alors d’une chef de guerre, ou un soldat chrétien, dont les textes postérieurs se chargèrent de grandir l’aura. L’intervention de Merlin, par exemple, fut notable chez Thomas Malory, qui compila dans un recueil particulièrement célèbre, Morte d’Arthur – texte qui puisait ses sources dans Lancelot-Graal.

Rédigé vers 1471, mais publié en 1485, une variante de ce texte a dévoilé des trésors inattendus, quand un bibliothécaire rattaché aux collections spéciales de l’université de Bristol a… décollé des morceaux de parchemins. Michael Richardson avait déniché en 2019, dans un livre du XVe siècle, ces textes, authentifiés depuis comme envoyés en Angleterre, quelque 80 années après leur rédaction.

Ainsi, en 1520, ces feuilles volantes se retrouvèrent dans une librairie britannique, utilisées comme document de reliure, pour un texte de philosophie en français. L’ouvrage fut confié à la bibliothèque publique de Bristol, dont la création remonte à 1613. Jusqu’à sa redécouverte en 2019. Et le mystère devient alors fascinant.

Chaste Merlin

Ces fragments, au nombre de sept, baptisés The Bristol Merlin, ont fait l’objet d’une étude complète et richement documentée. Elle recense de petites nuances entre les grandes figures de la légende arthurienne : ainsi, la relation sexuelle entre Merlin et Viviane, la Dame du Lac, est fortement atténuée.

Dans la plupart des manuscrits connus, Viviane jette un sort par lequel trois noms écrits sur son aine empêchent Merlin de coucher avec elle. Dans d’autres, ces noms sont gravés sur un anneau. Mais dans les Bristol Merlin, s’ils sont écrits sur une bague, ils empêchent également quiconque d’adresser la parole à Viviane. Et exeunt alors toute référence ou allusion sexuelle entre les deux personnages.

Le tout nourri de message chrétien abondant, où le Seigneur intervient pour contraindre Merlin...

Il apparaît, d’après les analyses, que le texte résulte d’une écriture collective — au moins deux personnes. L’hypothèse envisage donc un apprenti, qui travaillait avec un érudit, plus expérimenté, pour retranscrire la légende. Et comme le droit d’auteur n’avait pas vraiment cours à l’époque, copier un manuscrit, le modifier voire lui donner de nouvelles ramifications comme une fan fiction contemporaine étaient évidemment monnaie courante.

Et d’autres petits détails surgissent, modifiant quelque peu des éléments — comme la blessure à la cuisse du roi Claudas. Mais l’image, évoquant par métaphore l’impuissance ou la castration, fut édulcorée, pour plus de politiquement correct.

« Ce qui était à la mode pour un auteur du XIIIe siècle ne l’était naturellement plus pour un autre, 150 ou 200 ans plus tard », assure Leah Tether, spécialiste de la littérature médiévale française et anglaise à l’Université de Bristol. Présidente de la branche britannique de l’International Arthurian Society, elle fait partie des chercheuses impliquées dans l’analyse de ces fragments.

Bien que ces textes furent traités comme des rebuts par des descendants, pour le soin d’autres ouvrages, c’est ainsi qu’ils purent être sauvegardés.

Via Guardian, Gizmodo, Atlas Obscura, Bristol

