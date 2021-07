Le “Shahnameh”, le manuscrit des rois de la Perse antique

Composé par le poète iranien Abū al-Qāsim Firdawsī, Le Livre des Rois raconte en vers la mythologie de la Perse antique, à travers les récits des héros de l'histoire iranienne. Largement illustré, ce manuscrit reflète par sa qualité graphique le statut du mécène, comme expliqué par le Fitzwilliam Museum.

Abolfazl Khatibi, chercheur spécialisé dans l’étude du « Shahnameh » et membre de l'Académie de langue et littérature persanes, a déclaré que les exemplaires conservés dans les bibliothèques iraniennes n’étaient pas aussi anciens que ceux trouvés hors du pays. En effet, la plus ancienne version datée du poème en Iran, de l’an 809, est conservée à la Bibliothèque du Sénat d'Iran.

Une autre, connue sous le nom de « Shahnameh » de Baysanghori, date de 833 AH (Année de l'Hégire, dont le premier jour correspond au 16 juillet 622 du calendrier grégorien) et se trouve à la bibliothèque du Golestan, à Téhéran. Enfin, une version du Livre des Rois du VIIIe siècle de l'hégire est conservée à la Bibliothèque et Archives nationales d'Iran, acquise en juillet 2020. Une version qui, d'après les experts, serait l'une des plus complètes et des mieux conservées jamais trouvées.

Parmi les manuscrits présents sur le sol iranien, il existe aussi des versions non datées, dont celle connue sous le nom de « Sa'dloo », qui remonterait à la fin du VIIe siècle selon le calendrier hégirien (ou calendrier islamique).

Enfin, une version récemment acquise date du VIIIe siècle de l'Hégire. Provenant d’une collection privée, ce manuscrit n’est malheureusement pas complet. Khatibi a souligné que cette copie comporte d’ailleurs quelques erreurs d'écriture. De plus, elle n'est décorée ni de peinture ni d'enluminures, contrairement à d’autres textes.

La plus ancienne édition de ce manuscrit, quoique malheureusement incomplète, est conservée en Italie. Il a été découvert en 1978 par l'italien Angelo Piemontese et est généralement connu sous le nom de « manuscrit de Florence » (Aspirantum). Datant de l’an 614 selon le calendrier hégirien, cet exemplaire est conservé à la Bibliothèque nationale italienne à Florence – la copie en question est d’ailleurs consultable en ligne.

Une autre version, une des plus anciennes – et cette fois-ci bel et bien complète –, se trouve à la British Library, à Londres. Cette dernière remonte à l’an 675.

De l'autre côté du globe, la Bibliothèque de Congrès (Washington) possède une importante collection de textes persans, qui comprend notamment un exemplaire du Livre des Rois. À l’occasion du Nouvel An perse, la Bibliothèque avait d'ailleurs numérisé cette collection afin de célébrer la diversité des traditions religieuses au sein de la civilisation persane.

En France, pas de copies originales, mais une traduction intégrale de cette oeuvre par Pierre Lecoq (Les Belles Lettres, 2019). Un ouvrage illustré grâce à une cinquantaine d'enluminures du XVIe siècle, et avec des dessins de Scott Pennor’s.

Source : IBNA

Crédits photos : Miniature. Extrait du « Shahnameh » de Firdwasi, sur papier © The Trustees of the British Museum