La trilogie de Licanius de James Islington : la saga des prophéties 

Méprisé au-delà des murs de l'école, il est condamné à apprendre à contrôler son Don. Mais Davian craint les terribles conséquences d’un échec aux redoutées Épreuves : il ne parvient pas à maîtriser l’Essence nécessaire à l’examen.

Fuyant l’école et les Épreuves en compagnie de son mystérieux ami Wirr, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d’Andarra et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu se réveille. Et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance dans la forêt, couvert de sang et sans aucun souvenir…

Ça commence comme une quête initiatique à la Eddings, ça continue comme une guerre ultime à la Gemmel, mélangée à une véritable lutte des classes autour de la peur de la magie, c’est riche, foisonnant, fascinant et intelligent. Sara Doke, traductrice

Les éditions Leha et ActuaLitté vous proposent d'en lire le prologue et le premier chapitre, en attendant la sortie du titre en librairie le 24 septembre

James Islington est né et a grandi dans le sud de Victoria, en Australie. Il a été influencé dans son enfance par les récits de Raymond E. Feist et de Robert Jordan, mais ce n'est que plus tard, lorsqu'il a lu la série Fils-des-brumes de Brandon Sanderson - suivie peu après par Le nom du vent de Patrick Rothfuss - qu'il a finalement eu envie de s'asseoir et d'écrire ses propres romans.

La Trilogie de Licanius, éditée par Orbit et dont le 3e et dernier tome a été publié fin 2019, est un succès international avec près de 400 000 exemplaires vendus. James Islington vit aujourd'hui avec sa femme et ses deux enfants dans la péninsule de Mornington, dans le Victoria.

James Islington, trad. sara Doke - La trilogie de Licanius Tome 1 L'ombre du savoir perdu - Editions Leha - 9791097270780 - 25 €