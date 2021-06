Un livre “unique”, annoté par Isaac Newton, vendu aux enchères

Plus tôt cette semaine, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a annoncé l’acquisition d’un registre rare et précieux datant de la Conquête (1760). Créé il y plus de 260 ans, le registre était en possession de la Société historique de Montréal (SHM) depuis 150 ans. Il a été remis par don à BAnQ par la SHM et est retourné sur les lieux de sa création, à Trois-Rivières.