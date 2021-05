Jeu vidéo, livre idéal #7 : Gris

Pour la collection Profession, Antoine de Caunes s’entoure des plus grands talents d’une même discipline. Après les photographes, les dessinatrices et dessinateurs de BD, les exploratrices et explorateurs, c’est au tour des romancières et romanciers de prendre le temps de raconter leur métier, leur passion. Rendez-vous lundi 17 mai prochain à 22h40 sur Canal+.