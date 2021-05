Femmes au fil du temps : vies privées des femmes ordinaires

L’Histoire est trop souvent racontée à travers les grands hommes ou d’un point de vue masculin. Plus récemment, des ouvrages ont présenté des femmes aventurières ou rebelles, des figures qui ont réussi à marquer l’Histoire envers et malgré leur genre. Ce documentaire richement illustré va plus loin en montrant la vie privée des femmes ordinaires, de la Préhistoire au XXIe siècle.

En le lisant, vous serez peut-être surpris de découvrir la relative bonne position de la femme dans l’Égypte antique, et son recul dans la société par la suite... On y apprend comment les femmes occupaient leurs journées à différentes époques, ce qui leur était autorisé ou non, à partir de quand et comment elles ont pu avoir accès à une éducation et choisir leur carrière, etc. Les nombreuses informations intrigantes et faits historiques inconnus sont mis en valeur par les dessins colorés qui animent le livre.

ActuaLitté vous propose d’en découvrir quelques pages, en attendant la sortie en librairie de ce documentaire, le 26 mai.

Katarzyna Radziwiłł, diplômée de l’Université de Varsovie, est l’auteure de plusieurs livres pour enfants. Elle travaille en tant qu’éditrice à Varsovie, en Pologne.

Joanna Czaplewska vit en Pologne et travaille comme graphiste et illustratrice. Elle est diplômée de la faculté de graphisme de l’Académie des Beaux-Arts de Gdansk.

Katarzyna Radziwill, ill. Joanna Czaplewska, trad. Lydia Waleryszak – Femmes au fil du temps - Helvetiq - 9782940673117 – 18 €