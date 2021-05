Numérisations : des milliers de rares ouvrages chinois bientôt à disposition des internautes

Les livres chinois prochainement numérisés font partie des ouvrages les plus anciens des collections de l’Université de Berkeley. « Ce sont des matériaux inestimables », a déclaré Peter Zhou, directeur de la East Asian Library (EAL) de Berkeley, « Certains d’entre eux sont les seuls exemplaires au monde ».

Si une partie des collections de la EAL sont numérisées et mises en ligne chaque année, ce nouveau programme est bien plus ambitieux. L’université va en effet profiter de la technologie mise au point par l’université du Sichuan et la DAMO Academy. Les instituts ont mis au point une intelligence artificielle capable de convertir automatiquement les anciens caractères chinois en texte lisible et reproductible par une machine.

Cet outil permettra aux bibliothécaires d’accélérer considérablement la cadence de numérisation.

Une chance puisque la collection de volumes chinois de Berkeley est l’une des plus importantes d’Amérique du Nord. Près de 10.000 titres antérieurs à 1912 dorment sur les rayonnages, attendant d’être exposés sur la toile.

NUMERISATION : la Bibliothèque tibétaine devient numérique

Berkeley prévoit ainsi de numériser un demi-million de pages par an pendant trois ans. Il n’est pas non plus exclu que le projet se poursuive au-delà de ses trois premières années. Le travail de numérisation sera effectué en interne au sein de l’université. Les bibliothécaires réaliseront des images en haute résolution, chaque ouvrage sera accompagné de descriptions qui éclaireront son histoire et sa provenance.

Parmi les trésors que comprend la collection, on compte notamment plusieurs éditions de manuscrits sur des feuillets de bois. On trouve également des volumes imprimés à partir de blocs gravés sous les dynasties Song et Yuan, des périodes qui ont vu naître l’imprimerie bien avant la naissance de Gutenberg.

Les documents seront à retrouver sur le portail des collections numériques de la bibliothèque.

Crédit photo : Bibliothèque universitaire de Berkeley