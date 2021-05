Une collection numérique consacrée au poète gallois Dylan Thomas

Né en 1914 à Swansea, dans le sud du pays de Galles, Dylan Thomas jouit rapidement, grâce à ses œuvres très remarquées, d'une popularité inhabituelle pour un jeune poète. Intervenant régulièrement au micro de la BBC, sa voix, poétique ou non, devient rapidement incontournable sur la scène culturelle.

Au début des années 1950, il traverse l'Atlantique, pour étendre son influence littéraire aux États-Unis, où ses textes l'ont déjà précédé. Toutefois, son rythme de vie effréné et ses abus, notamment d'alcool, débouchent sur une fin prématurée : il meurt en 1953, à l'âge de 39 ans.

Trace de son passage aux États-Unis, l'université du Texas conserve un important volume de documents relatifs au poète, signés de sa main ou non. Financée par le Harry Ransom Center, l'université de Swansea et la Fondation Dylan Thomas, une vaste opération de numérisation a permis de rendre plus accessibles quelque 6000 documents.

Le Centre Harry Random de l'université du Texas conserve en effet l'une des plus importantes collections consacrées à Thomas, avec des manuscrits, lettres, dessins et photographies acquis entre 1960 et les années 2000.

Dessin de Dylan Thomas en dédicace du poème Do You Not Father Me (Dylan Thomas Literary Estate)

De nombreux manuscrits des poèmes de Dylan Thomas font partie de cette collection en ligne, notamment ceux de Do Not Go Gentle Into That Good Night, Under Milk Wood ou Elegy.

La collection est accessible gratuitement à cette adresse.

Photographie : © Dylan Thomas Literary Estate