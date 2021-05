Flaubert : le génie obsessionnel de la discrétion

Durant toute son existence, il rejeta les journalistes et parvint tout à la fois à effacer sa personne dans ses romans et dans sa vie personnelle. Un tour de force par lequel il réussit à obtenir la plus belle des reconnaissances : une reconnaissance individuelle par la qualité de son oeuvre littéraire.

Un rejet catégorique de la célébrité

Alors que son célèbre personnage éponyme Emma Bovary rêve de paillettes et de renommée, son auteur Flaubert refuse de s’exposer à toute forme de célébrité.

« Quand Flaubert meurt, le 8 mai 1880, on ne connaît pas son visage. C’est une exception dans un siècle où la figure de l’artiste s’est multipliée par la gravure et la photographie », introduit Yvan Leclerc dans l’Album Gustave Flaubert de la Pléiade qui retrace à travers des photographies la vie de celui qui était surnommé « L’Ermite de Croisset ».

Nadar, illustre photographe du XIXe siècle peine à le faire poser devant son objectif. Le professeur de lettres de l’université de Rouen affirme à l’AFP qu’« il refuse avec constance de se soumettre à la pose pour être vu de tous. S’il se fait photographier, c’est pour ses amis, et ces photos sont difficiles à dater ».

Mais alors d’où tient-il une telle reconnaissance ?

La critique comme source de reconnaissance

Comme de nombreuses œuvres littéraires, c’est dans les couloirs d’un tribunal pour outrage à la morale qu’il obtiendra une reconnaissance de son Œuvre et plus largement de sa personne. C’est dans la non-conformité de cette œuvre que l’écrivain se fit un nom.

Madame Bovary, publié en 1857, est le récit d’un adultère que la société du 19e ne tolère pas. De cette intolérance, caractéristique d’une société misogyne, naîtra la réputation de Flaubert. Bien loin de l’autopromotion, c’est la critique qui alimenta la reconnaissance de cet auteur.

Le style, avant toute chose

Riche héritier, la célébrité n’était pas vitale pour Flaubert qui possédait un objectif beaucoup plus idéaliste. Michel Winock, historien français spécialiste de l’histoire des mouvements intellectuels et politiques français, considère que c’est ce statut qui lui permet de se détacher de la nécessité de « gagner sa croûte, contrairement à ses confrères qui, eux, doivent faire du journalisme, publier beaucoup, faire parler d’eux, pour vivre de leurs droits d’auteur ».

En rejetant toute reconnaissance physique, il se distingue des autres auteurs du XIXe par la force stylistique de son Œuvre. Excessivement méthodique dans sa manière d’écrire, il aspire à un réalisme très poussé dont son roman Salammbô (1862) témoigne. Les travaux de recherche et d’élaboration qui ont permis la réalisation de cette œuvre magistrale l’ont conduit à traverser l’Afrique pour en dépeindre les paysages carthaginois.

Dans les archives du Figaro on évoque « une véritable maladie qui l’épuisait » selon Zola, qui rend compte de la nature quasi obsessionnelle du réalisme dans l’Œuvre de Flaubert. Paradoxe : en cette année 2021, Flaubert est célébré de toutes parts, les hommages, événements et expositions ne manquent pas – on peut les retrouver sur le site dédié.

Marion Clousier