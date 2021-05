Les Œuvres complètes d’Esparbec publiées aux éditions de La Musardine 

POLITIQUE FICTION (vraiment ?) – Pierre de Villiers partage avec Charles de Gaulle plus qu’un titre : une aspiration politique, une vision du pays et certainement quelques motifs impérieux. Deux hommes, deux époques, un même uniforme… Ces généraux qui ont marqué les esprits, le premier pour sa Cinquième république, le second pour le camouflet infligé à Emmanuel Macron. Qui sait si, en 2022, le président ne remettrait pas son titre en jeu, avec pour opposant celui qu’il fit remplacer — et qui quitta le ministère des Armées sous les vivats de la foule, tant civile que militaire ?