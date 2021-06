Bicentenaire Flaubert : la création de Salammbô 

Carthage avant Flaubert

Carthage tient une place importante dans l’imaginaire européen, bien avant la parution de Salammbô. Son image a été façonnée avant tout par des sources textuelles grecques et latines. Pendant des siècles, la ville demeure pour les peintres une sorte de Rome de rêve transposée au bord de la mer. Alors que les principaux témoignages visuels sur le monde punique sont le fruit de découvertes archéologiques postérieures à la parution du roman de Flaubert, les artistes s’inspirent en premier lieu de récits mythiques, comme l’histoire de Didon, la fondatrice de la cité, connue notamment à travers l’Enéide de Virgile.

L’amante abandonnée d’Énée devient à la Renaissance l’une des grandes incarnations féminines du désespoir amoureux : elle le restera pendant des siècles, inspirant les écrivains et les musiciens aussi bien que les peintres. Dans sa destinée tragique, Didon préfigure à bien des égards le personnage de Salammbô.

L’histoire des guerres puniques écrite par les vainqueurs romains forme l’autre grande source d’inspiration liée au monde carthaginois. Elle fournit, elle aussi, quelques récits poignants de destins malheureux, comme celui de la reine Sophonisbe, souvent illustré à l’époque baroque (Mattia Preti, Rembrandt, Guerchin) ; Corneille et Voltaire y ont trouvé chacun la matière d’une tragédie.

Manufacture des Gobelins, carton de François Bonnemer d’après Jules Romain

et Francesco Penni, Tenture de l’Histoire de Scipion : la Bataille de Zama, 1688-1689

© Paris, Musée du Louvre, Département des Objets d’art

Mais elle abonde aussi en récits de batailles, rendues presque fabuleuses par le recours aux éléphants dont les charges furieuses fascineront aussi Flaubert : ces mêlées spectaculaires ont contribué au succès de la tenture sur l’Histoire de Scipion inspiré des projets de Jules Romain, maintes fois tissée à partir du XVIe siècle.

Flaubert et Salammbô : genèse de l’ouvrage

Salammbô est le deuxième livre publié par Flaubert. Il paraît en novembre 1862, six ans après Madame Bovary. Avec Madame Bovary, d’abord publié en feuilletons dans la Revue de Paris, du 1er octobre au 15 décembre, puis chez Lévy en avril 1857, Flaubert s’était trouvé tout à coup célèbre, à l’âge de 35 ans, sans avoir jamais publié jusqu’alors, par l’effet de scandale qu’avait eu ce premier roman mais surtout par la profonde nouveauté esthétique de son « réalisme ».

Le livre à peine terminé (il en corrige alors les épreuves), Flaubert se lance aussitôt dans la conception de ce qu’il appelle son « roman carthaginois », estimant que revenir à un « roman moderne » « lui est interdit », et que revenir à La Tentation de saint Antoine « le ferait aller en cours d’assise ».

Gustave Flaubert, Salammbô, édition originale, Michel Lévy, 1863. BnF, via Gallica

L’histoire antique est un détour stratégique : « Je vais donc momentanément faire un peu d’histoire. C’est un large bouclier sous lequel on peut abriter bien des choses. Or je crois qu’il y a matière à beaucoup de style dans une peinture la plus exacte & la plus colorée possible de la Guerre des Mercenaires ». Flaubert en fera une fantasmagorie puissante de la violence collective, historique et politique. Flaubert reprend ainsi son « rêve oriental » commencé tôt, en particulier avec La Tentation de saint Antoine et surtout lors de son grand voyage en Orient avec Maxime du Camp, de 1849 à 1851.

Flaubert s’enquiert de « vues photographiques de Tunis et des environs » et entreprend une enquête érudite considérable, sur les lieux, les mœurs, les techniques de guerre, les usages religieux de Carthage. Les références à la Bible seront particulièrement importantes, en relation avec une interprétation anthropologique et historique (Bible de Cahen). Le livre prend place ainsi dans une recherche tout à fait nouvelle sur l’Orient, à travers l’histoire de Carthage (le département des Antiquités orientales du Louvre ne sera ouvert qu’en 1881). Flaubert complète la documentation livresque par un voyage en Tunisie d’avril à juin 1858.

La rédaction s’étend de septembre 1857 à avril 1862. Après le scandale Bovary, c’est peu dire que le nouveau roman de Flaubert est attendu ; le succès populaire est à la hauteur de la surprise causée par Salammbô, et de sa réception tumultueuse par la critique : lutte d’érudition, controverse « archéologique » de Frœhner, démolition en règle de Sainte- Beuve. Admiration de George Sand : « Il est formidable comme l’abîme ». Enthousiasme de Berlioz : « J’en rêve la nuit ».

Dès la publication, Flaubert relance ses projets suivants ; il hésite entre son « grand roman parisien » (L’Éducation sentimentale écrit de 1864 à 1869), et le projet de ce qui sera Bouvard et Pécuchet. Ainsi enchâssé parmi les récits désenchantés de héros modernes cantonnés dans les marges des grandes espérances, Salammbô semble montrer que le théâtre des passions, de la fureur et des luttes ne procure pas de destinée plus enviable.

Connaissance de Carthage à l’époque de Flaubert

L’archéologie carthaginoise connaît à l’époque de Flaubert ses premiers balbutiements. Le souvenir du passé prestigieux de la cité refait néanmoins surface par les quelques ruines éparses de l’antique cité (citerne romaine, aqueduc), dont témoignent les récits de voyageurs arabes ou européens.

L’archéologie, qui se précise comme science, accompagne les conquêtes françaises en Afrique du Nord et les missions exploratoires se multiplient. Antérieur à la conquête arabo-musulmane, le passé romain de la rive sud de la Méditerranée est alors convoqué pour légitimer l’expansion coloniale de la France : l’empire romain est montré comme un modèle dans une dialectique opposant civilisation et barbarie.

Recherches sur l'emplacement de Carthage, par Christian Tuxen Falbe (1791-1849),

Paris, Bibliothèque nationale de France, GE D-17918 (1-5), Planche V.

Très significativement, Flaubert choisit pour son roman une époque plus lointaine : en le situant dans un épisode des guerres puniques précédant la souveraineté romaine, et en montrant les fastes d’une Carthage qui fait alors jeu égal avec Rome, Flaubert déjoue par avance toute tentative d’instrumentalisation de son récit.

« Je m’occupe… d’un travail archéologique, sur une des époques les plus inconnues de l’Antiquité, travail qui est la préparation d’un autre. Je vais écrire un roman dont l’action se passera trois siècles avant J.-C. car j’éprouve le besoin de sortir du monde moderne où ma plume s’est trop trempée et qui d’ailleurs me fatigue autant à reproduire qu’il me dégoûte à voir… ». - Correspondance de Flaubert à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, 18 mars 1857.

Le site de Carthage retient l’attention des érudits de toute l’Europe dès les années 1830. Les travaux de cartographie réalisés par le Danois Christian Falbe et le Français Adolphe Dureau de la Malle sont notamment largement exploités par Flaubert. La nécessité de disposer de renseignements de première main motive le voyage de Flaubert à Carthage d’avril à juin 1858, période durant laquelle l’auteur parcourt également l’Algérie et d’autres sites tunisiens pour son roman. Rassemblés dans un carnet aujourd’hui conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, ses notes de voyage, impressions, sensations, croquis de paysages et de ruines forment les fragments épars du futur « décor » de Salammbô.

Gustave Flaubert, Manuscrit de Salammbô, Paris, Bibliothèque nationale de France.

