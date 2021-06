Fureur ! Passion ! Eléphants ! : Salammbô, l'exposition

« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar ». Il suffit de ces quelques mots pour que l'imaginaire immédiatement se déclenche, convoquant images et mythes, langueur et Histoire, Orient et littérature. Publié en 1862, le roman de Flaubert retrace l’attraction fatale entre Salammbô, prêtresse de Tanit et Mathô, chef des mercenaires révoltés contre l’opulente Carthage. Jusqu'au 19 septembre prochain, et dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la naissance de l'écrivain, le Musée des Beaux-arts de Rouen accueille une exposition conviant tous les arts, traces de l'incroyable postérité de cette oeuvre.

« Sans doute Flaubert, qui qualifie par avance de “pignouf“ quiconque viendrait “détruire [son] rêve par sa précision inepte“ aurait-il peu goûté la fièvre avec laquelle peintres, sculpteurs, illustrateurs se sont emparés de sa création, jusque dans le cinéma, la photographie, la bande dessinée, le jeu vidéo… Il aurait probablement apprécié de savoir que Salammbô a lancé les investigations archéologiques sur le site de Carthage, donné son nom à une commune de Tunisie, et tissé un lien profond entre les deux rives de la Méditerranée », s'enthousiasme Sylvain Amic, commissaire de l'exposition.

En convoquant littérature, peinture, sculpture, photographie, arts de la scène, cinéma, bande dessinée et archéologie, l’exposition Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants ! nous plonge au coeur d’un tourbillon d’images et de sensations qui révèle la portée considérable de ce texte sur les arts, mais aussi son héritage dans l’histoire de la Méditerranée et son actualité.

« Décrire Carthage, qu’on connait si peu, était à l’époque de Flaubert et au fond serait encore aujourd’hui, une entreprise presque insensée. (…) l’excellence du style fait tout accepter : on demeure ébahi devant ces phrases dont chacune est une pièce d’or ou de bronze pesant de tout son poids, suspendue au fil quelque peu ténu de cette affabulation romanesque sur la fille d’Hamilcar. » Marguerite Yourcenar

Portée par la RMM (Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie) et le Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) et l’INP (Institut National du Patrimoine de Tunisie), l’exposition présente environ 350 oeuvres de collections publiques et privées, ainsi que des trésors archéologiques de l’époque punique des musées du Bardo et de Carthage. Une expérience unique où les émotions sont portées à leur paroxysme.

ActuaLitté a l'honneur d'être partenaire de cette exposition.

SALAMMBÔ : FUREUR ! PASSION ! ELÉPHANTS !

Jusqu'au 19 septembre 2021

Musée des Beaux-arts de Rouen

Esplanade Marcel Duchamp

76000 Rouen

Ouvert tous les jours de 10h à 18h