Le Petit Prince, conte intemporel d'Antoine de Saint-Exupéry

Vivre en couple

Le couple, direction... Les coulisses !

Ressentir une attirance mutuelle, tomber amoureux et vouloir construire une relation de couple, quoi de plus naturel ? ... Oui, mais pas si simple ! Loin du devant de la scène, dans les coulisses, la psychologie de chacun des deux partenaires joue une tout autre pièce à leur insu, et celle-ci viendra affecter l'ensemble de leur relation. Curieux de découvrir de quelle manière ? Allez, prenez votre billet pour cette visite inédite des coulisses du couple ! J'ai souhaité un livre profond, riche en contenu, loin des clichés et des idées reçues, mais très accessible et ponctué de cas concrets issus de ma pratique de thérapeute. EXTRAIT... "Nous ne prenons plus le temps de nous "apprivoiser" , à l'image du renard et du Petit Prince (Saint Exupéry). Pour certains, la carence affective de l'enfance réclame sa dose d'amour et de tendresse au plus vite, nous rendant ainsi dépendants de l'autre pour nous sentir bien. On rentre très vite dans la relation et, parfois, on en sort tout aussi vite. Ce n'est pas grave, il y a le supermarché de la rencontre sur internet. Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s. Et dans cette quête du Graal, un peu comme sur une autoroute, nous ne prenons plus le temps de regarder, d'apprécier, de ressentir, d'appréhender, cet autre en face de nous, dans toute sa richesse, sa singularité, son essence, trop polarisé sur notre objectif. Et à force de multiplier les relations Kleenex (je prends, je jette), nous finissons par nous retrouver épuisés, abattus, dégoûtés des humains, car nous n'en avons perçu que l'écorce, sans aller à l'essentiel. C'est lorsque l'on a accepté d'aller à la rencontre de l'essence de soi qu'il est alors naturel d'aller à la rencontre de celle de l'autre, et qu'une rencontre de coeur à coeur, d'âme à âme est alors possible, abolissant le temps et l'espace. Je n'ai absolument rien contre les sites de rencontre. Je pense qu'au contraire, ils représentent un formidable moyen de faire se rencontrer des personnes ayant le même objectif et qui, sans ce fabuleux outil, ne se seraient peut-être jamais rencontrées. Il s'agit juste d'avoir le bon mode d'emploi ! "