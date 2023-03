Don Cherry. Le petit prince du free jazz

Témoin et acteur privilégié de l'émergence du free jazz à la fin des années cinquante, le trompettiste afro-américain Don Cherry a donné la réplique aux plus illustres saxophonistes de son temps : Ornette Coleman, John Coltrane, Sonny Rollins ou encore Albert Ayler. Tête de proue de l'avant-garde et chantre de la contre-culture, Cherry se sent tôt à l'étroit dans une Amérique ségrégationniste et peu portée sur cette new thing qui bouscule les canons esthétiques. Armé d'une expressivité hors pair et d'une exceptionnelle ouverture d'esprit, le musicien va alors entamer un long voyage, au propre comme au figuré, embrasser un mode de vie alternatif, élargir sa palette instrumentale, et créer un univers singulier où se mêlent, entre autres champs, le rock de Lou Reed, les ragas du pandit Prân Nath, le sérialisme de Krzysztof Penderecki, la musique minimaliste de Terry Riley, l'électronique balbutiante de Jon Appleton, le cinéma d'Alejandro Jodorowsky ou le jazz afro-futuriste de Sun Ra. A l'image du Petit Prince de Saint-Exupéry, Don Cherry a choisi de redessiner les frontières de son monde/miroir dont ce livre entend donner la clef, en proposant une discographie chronologique, détaillée et contextualisée, en s'appuyant sur de nombreux témoignages et chroniques d'époque, et en abordant les grandes mutations sociales et artistiques de la seconde moitié du vingtième siècle.