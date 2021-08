Épicure vendu en pharmacies, pour éviter les anxiolytiques

Les conséquences de la pandémie sur les relations humaines, la santé mentale et le sentiment de solitude exacerbé ne sont plus à démontrer. En France, pays déjà très amateur, le rapport d’EPI-Phare de mai dernier mettait en avant une forte augmentation de médicaments anxiolytiques et hypnotiques, sur la période allant de mars 2020 à avril 2021. En Italie, Francesca Marchetti, qui dirige la pharmacie a opéré le même constat avec ses clients.

« Nous sommes continuellement à leur écoute et exerçons une influence positive sur eux », indique-t-elle. Car pour lutter contre cet emprisonnement contraint et les bouleversements induits par la pandémie, son établissement a proposé de substituer aux anxiolytiques, des livres. Une première expérimentation avec Alice au pays des merveilles avait fait recette : les clients satisfaits en auraient redemandé au point que la pharmacie se décide à récidiver.

Cette fois, c’est la Lettre sur le bonheur. Lettre à Ménécée d’Épicure que les clients peuvent se procurer, texte philosophique recommandé et vendu pour 1 €.

Cette édition spécialement conçue a été entièrement réécrite par l’autrice Monica Moncada, qui a ajouté à l’ouvrage un texte, Diaro della felicità (Journal du bonheur). Ce dernier propose une approche en 21 jours, pour reconquérir le plaisir de vivre et découvrir en soi des raisons d’être heureux.

Vertus curatives de la lecture

« Il suffit d’apporter une petite habitude positive pour entraîner un grand changement dans son existence », note Francesca Marchetti. Depuis le 9 juillet dernier que le texte a été proposé, il a connu un vif succès et devait se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.

Préconiser (ou prescrire ?) la lecture d’Épicure, que la postérité a présenté comme un hédoniste jouisseur, quand son approche philosophique reposait en réalité sur une modération dont il fallait apprendre à tirer plaisir, était audacieux. Mais après tout, Épicure aurait beaucoup à nous apporter, aujourd’hui encore.

Or, plus globalement, des dizaines de pharmacies du Bel Paese — membres du réseau Accademia dei Farmacisti — ont tenté d’appliquer cette approche : « Lire te hisse. » Une initiative menée durant tout l’été, qui reposait sur les vertus curatives de la pensée épicurienne. Dans plusieurs villes, les pharmacies ont ainsi installé un arrêt de pile, qui contenait les exemplaires du livre d’Épicure, et ses recommandations pour vaincre les douleurs, au moins morales.

En 2020, déjà, les données de l’Agence italienne du médicament pointaient une hausse de 12 % des dépenses liées aux anxiolytiques en regard de 2019 — allant jusqu’à 60 % dans certaines régions.

Évidemment, le Covid n’y était en rien étranger.

Et si Épicure ou Lewis Carroll ont su divertir les clients, un autre ouvrage avait été proposé auparavant, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry : 20.000 exemplaires éculés, et 200.000 versions numériques téléchargées dans toute l’Italie.

Bibliothérapie et jeunesse

Pour approfondir le sujet, signalons également la publication, chez Dunod du livre d’Aurélie Louvel, Bibliothérapie jeunesse Une approche expressive et créative. Professeur documentaliste et formatrice en bibliothérapie, elle propose avec cet ouvrage une approche complète et simple sur les bienfaits de la lecture pour les enfants.

Tentative pour éviter le décrochage d’avec les livres, qui survient plus ou moins tôt selon les personnalités, l’ouvrage propose de nombreuses pistes pour accompagner les adultes dans cette démarche. « La bibliothérapie est pourtant en mesure de leur apporter un mieux-être évident », indique Aurélie Louvel.

