Dédicaces, programme, auteurs, éditeurs : le FIBD d'Angoulême 2021

Comics divers

Invisible Kingdom Tome 3 : Les confins du monde

Sélection officielle du FIBD 2021 Eisner Award 2020 de la meilleure nouvelle série Eisner Award 2020 du meilleur artiste numérique Lorsque le sentier est une impasse, il ne reste que la révolution. A peine remis des périls la Couronne de Broque, Grix, Vess et tout l'équipage du Sundog sont contraints de suivre une mystérieuse faction de non-uns : les Soeurs de la Résurrection. Ensemble, ils atteignent l'endroit le plus reculé et le plus mortel du cosmos : le Point de Non-Retour. La fuite est désormais impossible, et tandis que la révolte gronde, Vess est confrontée à une révélation choquante. Les soeurs de la Résurrection ont un objectif indicible, et elles ont besoin d'elle pour le mener à bien, quitte à écarter Grix. Mais à qui faire confiance ? Vess choisira-t-elle le sentier de la destruction... ou celui de l'amour ? Grix tentera-t-elle l'impossible ? Découvrez le final grandiose et explosif de la série SF acclamée par la critique ! Troisième et dernier tome de la série portée parG. Willow Wilson (créatrice de Ms. Marvel) et Christian Ward (Black Bolt, Machine Gun Wizards...). " Un petit bijou de SF aux images et aux couleurs époustouflantes. " Planète BD " Un duo à l'alchimie évidente, se complétant harmonieusement dans une histoire profondément humaine. " LesComics. fr "De la SF grandiose, tout simplement". ComicsBlog " Un Star Wars pop-art, intelligent et féministe. " Publishers Weekly " Un space opera dynamique et riche de sens. " Syfy Wire " Invisible Kingdom est un récit de science-fiction surprenant, troublant, qui propose une approche politique de difficultés contemporaines, sous le vernis d'un cosmos étrange et crédible. Une oeuvre passionnante. " Top Comics