Bilan du Festival d'Angoulême 2022, malgré un contexte pénalisant

Pour célébrer le 400e anniversaire de La Fontaine, le dessinateur de BD Fiami présente sa saison 4 de Récite-moi La Fontaine. Tournée dans 6 bibliothèques prestigieuses de Genève et Lausanne, elle accueille en plus de son casting habituel des joueurs et des joueuses du Servette et du Lausanne Sport. Fiami lance également une seconde série de vidéo humoristique et éducative intitulée Dessine-moi La Fontaine mettant à l’honneur une autre facette des fables à travers le travail de deux dessinateurs et trois dessinatrices suisses : Chappatte, Hermann, Bénédicte, Haydé et Adrienne Barman.