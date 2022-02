Vignettes et albums : les footballeurs spoliés de plusieurs millions d'euros...

L'affaire démarrait après une plainte déposée en octobre 2021 : cinq anciens joueurs professionnels assignaient l’éditeur Panini pour avoir utilisé leur image sans autorisation. Et donc avoir gagné de l’argent sans le redistribuer.

Action, réaction. Dans le cadre d'une autre procédure, l’avocat Elie Dottelonde, poursuit en justice l’UNFP, pour un montant de plusieurs millions d’euros. Une somme qui revendrait aux joueurs de Ligue 1, accusant le syndicat des joueurs professionnels de les avoir spoliés, dans une atteinte caractérisée au droit d’auteur.

Droit à l'image

Le Quotidien du sport révèle en effet que la quinzaine de joueurs qu’il représente a été abusée : « L’UNFP s’arroge les droits d’exploitation de l’image des joueurs sans prendre la peine de recueillir leur consentement. Plus encore, le syndicat vend ces droits à Panini et conserve les profits. »

Selon les termes d’un contrat ancien, près de 150 € seraient reversés à chaque joueur de Ligue 1 pour l’édition d’albums et de vignettes. Mais depuis le temps, aucune révision n’a été entreprise, et tant l’éditeur Panini que l’UNFP réaliseraient des profits – peu soucieux du partage de la valeur en regard des sommes fléchées vers les footballeurs.

« Sachant que Panini réalise environ 60 millions d’euros de chiffre d’affaires par an et que 70 % à peu près viennent des albums, on peut penser qu’un joueur peut réclamer plusieurs milliers d’euros pour une année. Quand on sait que certains joueurs apparaissent dans les albums depuis dix ans, ça peut montrer très haut », poursuit Me Elie Dottelonde.

En juin dernier, l’avocat avait déjà tiré la sonnette d’alarme sur ces questions : « Combien le business d’album de cartes à collectionner ou de jeux vidéo a-t-il rapporté ? Le jackpot ! Le groupe Panini a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros et EA Sports (FIFA) de 4,5 milliards d’euros en 2020. Combien pour les joueurs ? Une aumône de 200 euros versée chaque année par l’UNFP aux footballeurs de Ligue 1. »

Et d’ajouter : « On a vu que l’image des footballeurs est exploitée sans leur autorisation et qu’ils ne touchent qu’une contrepartie dérisoire. On a vu également que cette exploitation est très lucrative pour les sociétés éditrices. En revanche, on ignore toujours combien perçoit l’UNFP. »

Dans une première tentative, le syndicat sportif a tenté de jouer l’intimidation, mais cela n’a eu pour seule conséquence que de conforter l’avocat dans sa démarche. « Pour exploiter l’image d’une personne, il faut son autorisation. Une autorisation limitée géographiquement, temporellement, un support défini… », poursuit-il. À suivre, jusque dans les arrêts de jeu...

Pas d'Angoulême

Dans le même temps, la division Comics France de Panini, fait grise mine : le FIBD a dû reporter son édition 2021, traditionnellement installée fin janvier, pour la période du 17 au 20 mars. Proche, très proche du nouveau Festival du Livre de Paris, qui remplace feu Livre Paris – et dont le syndicat national de l’édition est désormais seul opérateur, à travers une filiale commerciale.

Mais ce report de date bouleverse l’organisation de Panini Comics France, qui indique ne pas être présent pour l’édition prochaine. « Outre la situation sanitaire, le report ne nous laisse pas assez de temps pour planifier l’édition de notre côté comme nous le souhaiterions. »

2023, le temps nécessaire pour compléter les derniers albums de footballeurs encore incomplets ? Fort heureusement, Angoulême n'a pas d'équipe en Ligue 1....

* « CAZZO », car Giuseppe Panini jurait en italien !

