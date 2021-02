BD : une charte pour l'accueil des auteurs et autrices dans les festivals

Accueil et conditions d'engagement, indemnisation et rémunération, diversification des activités, représentativité des diversités... La charte, ou plutôt chAAArte, mise en ligne par le collectif AAA balaie un grand nombre de points que les organisateurs signataires devront garder à l'esprit.

Remarquons à ce titre que certains éléments de cette charte permettraient d'éviter aux organisateurs des polémiques ayant attiré l'attention ces dernières années : la parité au sein des jurys de prix, mais aussi la représentation suffisamment diverse des auteurs et autrices, qu'il s'agisse de dessinateurs, de coloristes ou de scénaristes.

Quant à la rémunération des auteurs et des autrices, elle s'impose en cas de participation à des ateliers, conférences ou débats, mais aussi pour les séances de dédicaces et les expositions d'œuvres. À ce titre, le collectif AAA propose de se référer à la grille de tarifs proposée par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

La charte du Collectif AAA s'accompagne d'une labellisation possible, pour les festivals « en transition », qui cherchent à en appliquer les engagements, et les manifestations labellisées, qui souscrivent entièrement à la charte.

En attendant le FIBD

La publication de la charte du Collectif AAA intervient quelques jours après la « première partie » du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) 2021 et des échanges plutôt tendus entre l'organisation de ce dernier et le collectif d'auteurs et d'autrices.

Le Collectif AAA a appelé au boycott de la « seconde partie » du Festival, prévue pour le mois de juin prochain, qui doit se dérouler en « présentiel », d'une manière plus traditionnelle, si la situation sanitaire le permet. Les auteurs dénoncent l'absence de suivi du Rapport Racine et de ses recommandations pour améliorer la situation des créateurs, mais aussi la politique du FIBD et de ses partenaires vis-à-vis des auteurs.

AUTEURS: un an après le rapport Racine, quels effets ?

Franck Bondoux, délégué général de la manifestation, avait répondu à l'appel au boycott du collectif, assurant que les organisateurs du FIBD avaient « plutôt le sentiment d’être exemplaires » dans l'investissement pour la bande dessinée et ceux qui la font.

La charte constitue à ce titre une nouvelle réponse, avec tous les éléments désormais entre les mains du FIBD...

La charte du Collectif AAA est accessible ci-dessous et à cette adresse.