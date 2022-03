Tatsuki Fujimoto sème le chaos à Angoulême

Pourtant, elle est plus que méritée, ne serait-ce que pour l’attention exceptionnelle que le travail de Fujimoto a reçu ces dernières années. Par son enchaînement d’œuvres-coup de poing successives, il a attiré l’attention des lecteurs internationaux autant que de ses pairs et est désormais considéré comme l’un des grands espoirs montants du manga moderne.

Un travail déjà incontournable

Ses œuvres sont violentes, déjantées, décalées, mais aussi empreintes de la bizarrerie humaine et d’un abominable besoin d’affection qui se déploie au fil des relations des personnages. Après le très sombre Fire Punch (2016-2018, trad. Sébastien Ludmann) nous présentant la quête d’un homme en feu dans une ère glacière, il a développé dans Chainsaw Man (2018-2021 pour la première partie) un fabuleux univers de lutte contre des démons au cœur d’un Tokyo vintage. Si la fin subite de cette deuxième série a fendu les cœurs, la suite est attendue pour la fin d’année au Japon, en même temps que la sortie de l’adaptation en anime.

La dernière pépite en date de Fujimoto est Look Back, un one-shot poignant qui interroge l’idée de création artistique et qui vient de paraître chez Kazé en France (trad. Sébastien Ludmann).

Présentant une sélection best-of des planches de ces trois œuvres, l’exposition Héros du chaos crée des parallèles et des comparaisons d’un manga à l’autre, pointant aussi bien les thématiques récurrentes et proposant leur exégèse que l’évolution graphique et stylistique de l’auteur. Look Back, avec son absence d’onomatopées (figurant une exception dans le monde du manga), ses cadrages d’une puissance époustouflante et le calme avec lequel il va chercher toutes nos émotions les plus profondes, amorce-t-il un tournant dans l’œuvre de Fujimoto ? Peut-être faudra-t-il attendre la sortie prochaine de son nouveau one-shot pour le savoir.

Pour patienter d’ici là, les recueils de ses premières histoires courtes, 17-21 et 22-26, seront bientôt disponibles en France, chez Kazé. On vous le dit déjà : préparez vos yeux pour des larmes, des éblouissements et du très grand voyage. Quelques pages suffisent à Fujimoto pour vous transporter dans l’espace et vous faire remettre en question toute réalité.

Entre cinéma et peinture chrétienne

Dans les capsules vidéo tournées pour l’exposition, l’auteur développe ses méthodes de travail et ses inspirations avec bonne humeur et modestie. Comme il tient à son anonymat, son visage est habilement remplacé par celui du mignon Pochita, l’iconique chien-tronçonneuse de Chainsaw Man. Fujimoto avoue s’inspirer de sa propre personnalité pour créer celle de ses héros : après tout, avec les planches à rendre chaque semaine pour le Jump, il n’a pas de temps à perdre en recherches.

Il admet avoir ainsi donné à ses personnages principaux sa relative difficulté à exprimer ses émotions, mais aussi… son penchant pour les femmes dominatrices. Rien d’étonnant à ce que les femmes de ses mangas nous écrasent de leur aura à travers les pages !

Et si le cinéma est aussi présent dans les mangas de l’auteur, c’est peut-être parce qu’il n’a pas le temps de s’y rendre non plus et que l’envie de s’asseoir dans des bons fauteuils rouges le déchire en dessinant, confie-t-il. Le cinéma est en effet l’un des fils conducteurs du travail de Fujimoto. Bien plus qu’une simple inspiration, il en fait un véritable lieu-clé où se cristallisent les émotions humaines. Fire Punch le présente comme l’endroit où l’on échoue après la mort : une grande salle tiède où l’on regarde des films pour l’éternité.

L’exposition reprend cette thématique et la pousse à son paroxysme. Les coulisses du manga vous sont dévoilées dans une salle de projection remplie de bobines, on circule d’une salle à l’autre en passant dans un couloir sombre avec moquette à motifs Pochita, et dans la plus grande salle sont projetées des planches-clés devant des sièges de cinéma découpés à la tronçonneuse. Une impressionnante mise en scène qui prolonge l’expérience de l’exposition en permettant de se plonger dans un univers à part. En outre, vous pourrez voir une statue taille réelle de Chainsaw Man ainsi qu’une reproduction grandeur nature du studio où dessine l’héroïne à la fin de Look Back.

En plus des vidéos d’interviews réalisées pour l’exposition, sont exposées les planches avec les bords perdus (pas d’originaux à proprement parler puisque Fujimoto travaille exclusivement en numérique), et des comparaisons entre story-board et planches finies permettent de voir quels changements ont été opérés au fil de la construction de l’histoire. Ce qui donne au passage l’occasion de découvrir un peu plus ce les coulisses de la création d’un manga.

À l’université, Fujimoto a étudié la peinture classique. Et si la couleur ne lui sert à rien (sic), il a trouvé dans la peinture chrétienne une inspiration pour ses cadrages uniques qui glacent le sang et donnent leur profondeur à ses œuvres. Une analyse intéressante que les panneaux de l’exposition développent sur une sélection des cases les plus mémorables, comparant les héros de Fujimoto aux martyrs classiques.

Une exposition qui permet tout aussi bien de se faire un aperçu global du travail de Tatsuki Fujimoto que d’approfondir l’analyse de ses œuvres… et qui signe la consécration du mangaka au rang de maître.

crédits photo : Antoine Guibert pour FIBD/9eArt+ ; Lucie Ancion/ActuaLitté, CC BYS A 2.0