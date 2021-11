FIBD 2022 : tous les albums de BD en compétition dévoilés

La Compétition Officielle du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême fait concourir des œuvres publiées en langue française, quel que soit le pays d’origine, et diffusées dans les librairies francophones entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021.

Les livres sont d’abord sélectionnés par trois comités de spécialistes reconnus de la bande dessinée.

Sept sélections, réunissant 83 livres et publications, en découlent, et forment la Compétition : la Sélection Officielle, la Sélection Jeunesse 8-12 ans, la Sélection Jeunesse 12-16 ans, la Sélection Patrimoine, la Sélection Fauve des Lycéens, la Sélection Fauve Polar SNCF et la Sélection Éco-Fauve Raja, pour le prix créé cette année.

Treize prix, appelés les Fauves d’Angoulême, sont ensuite attribués par différents jurys

Les sélections sont les suivantes (nous avons pris soin d'ajouter, lorsque cela était possible, les traducteurs et traductrices, passé sous silence par le FIBD) :

Sélection officielle

Alerte 5, Max de Radiguès, Casterman

L'Américain, Loïc Guyon, Sarbacane

La bateau de Thésée, T.10, Toshiya Higashimoto, traduit par Ryoko Akiyama, Vega-Dupuis

Les Amants de Shamhat, Charles Berberian, Futuropolis/Éditions du Louvre

Blacksad, T.6, Alors, tout tombe, Juan Díaz Canales & Juanjo Guarnido, Dargaud

Cheese, Zuzu, Casterman

Couacs au Mont-Vérité, Jean-Christophe Menu, Dargaud

Daruchan, Lemon Haruna, traduit par Miyako Slocombe, Le Lézard noir

Du bruit dans le ciel, David Prudhomme, Futuropolis

Écoute, jolie Màrcia, Marcello Quintanilha, traduit par Dominique Nedellec, Çà et Là

Dédales, T.2, Charles Burns, traduit par David Langlet, Cornélius

Des Vivants, Raphaël Meltz, Louise Moaty & Simon Roussin, 2024

Énergies noires, Jesse Jacobs, traduit par Madani, Tanibis

Le fil d'Ariane. Récit d'une trahison, Nadja, Actes Sud BD

La fin de juillet, Maria Rostocka, FLBLB

Les fleurs de cimetière, Edmond Baudoin, L'Association

Le Grand vide, Léa Murawiec, 2024

L’hiver de Tulipe, Sophie Guerrive, 2024

Fox-Boy, T. 2, La nuit trafiquée, Laurent Lefeuvre, Komics Initiative

Glenn Ganges dans le flot des souvenirs, Kevin Huizenga, Delcourt

Le jeune acteur 1, aventures de Vincent Lacoste au cinéma, Riad Sattouf, Les livres du futur

Maman amoureuse de tous les enfants, Lucas Méthé, Actes Sud BD

Mauvaise herbe, T. 4, Keigo Shinzô, traduit par Aurélien Estager, Le Lézard noir

Mégafauna, Nicolas Puzenat, Sarbacane

Panorama, Michel Fiffe, Délirium

Pucelle, T.2, Confirmée, Florence Dupré la Tour, Dargaud

Les Mystères de Hobtown, T.2, L'ermite maudit, Kris Bertin & Alexander Forbes, Pow Pow

Natsuko no sake, T.5, Akira Oze, Vega-Dupuis

Revanche, Alex Baladi, The Hoochie Coochie

Le rêve de Malinche, Gonzalo Suárez & Pablo Auladell, Les Éditions de la Cerise

Saint-Elme, T.1, Serge Lehman & Frederik Peeters, Delcourt

Schappi, Anna Haifisch, traduit par Juliane Büchner, Misma

Spirou – L'espoir malgré tout. Troisième partie, Émile Bravo, Dupuis

Sur la piste, Henry McCausland, traduit par Renaud Cerqueux, Presque lune

Sensor, Junji Itô, traduit par Aline Kukor, Mangetsu

Sous les galets, la plage, Pascal Rabaté, Rue de Sèvres

Le tambour de la Moskova, Simon Spruyt, Le Lombard

Teenage Mutant Ninja Turtles, T.14, Le procès de Krang, Eastman, Waltz, Wachter & Smith, Hi Comics

Tunnels, Rutu Modan, traduit par Rosie Pinhas-Delpuech, Actes Sud BD

La vie souterraine, Camille Lavaud Benito, Les Requins Marteaux

Un visage familier, Michael DeForge, Atrabile

Une brève histoire du Robo-Sapiens (coffret T.1 et 2), Toranosuke Shimada, traduit par Ryoko Akiyama, Noeve Grafx

Un beau voyage, Delphine Panique, Misma

Un soir de fête, Nina Lechartier, Magnani

Walk me to the corner, Anneli Furmark, traduit par Florence Sisask, Çà et Là

Yojimbot, T. 1, Sylvain Repos, Dargaud

Sélection Patrimoine

L'envol, Kuniko Tsurita, traduit par Léopold Dahan, Atrabile

Sky Masters of the Space Force (coffret T.1 et 2), Jack Kirby & Wallace Wood, Komics Initiative

Sock Monkey, Tony Millionaire, Huber

Jérôme d'Alphagraph, Nylso, FLBLB

Maxiplotte, Julie Doucet, L'Association

Stuck Rubber Baby, Howard Cruse, traduit par Marion Lejeune, Casterman

Une gamine dans la lune, Nicole Claveloux, Cornélius

Sélection Jeunesse 8-12 ans

L'année où je suis devenue ado, Nora Dåsnes, traduit par Aude Pasquier, Casterman

Bergères guerrières, T. 4, Jonathan Garnier & Amélie Fléchais, Glénat

Bienvenue à Bizarville, Tor Freeman, Sarbacane

Blue Lock, T.5, Muneyuki Kaneshiro & Yusuke Nomura, traduit par Lilian Lebrun, Pika

Ours, Ben Queen & Joe Todd-Stanton, traduit par Romain Galand, Kinaye

Il était une forme, Gazhole & Cruschiform, Maison Georges

Lightfall, T.1 La dernière flamme, Tim Probert, traduit par Fanny Soubiran, Gallimard BD

Un été à Tsurumaki, Shin’ya Komatsu, traduit par Aurélien Estager, Imho

Sélection Jeunesse 12-16 ans

Blue Period, T.6, Tsubasa Yamaguchi, traduit par Nathalie Lejeune, Pika

La Princesse guerrière, Alexander Utkin, traduit par Emmanuelle Casse-Castric, Gallimard BD

Les Sauroctones, T. 2, Erwann Surcouf, Dargaud

Je crois que mon fils est gay, T.2, Okura, traduit par Jordan Sinnes, Akata

Les saveurs du béton, Kei Lam, Steinkis

Snapdragon, Kat Leyh, traduit par Romain Galand, Kinaye

Sylvain, Lucie Albrecht, Même pas mal

Talli, T.3 Fille de la Lune, Sourya Sihachakr, Ankama

Sélection Fauve des Lycéens

Alerte 5, Max de Radiguès, Casterman

Daruchan, Lemon Haruna, traduit par Miyako Slocombe, Le Lézard noir

La fin de juillet, Maria Rostocka, FLBLB

Le grand vide, Léa Murawiec, 2024

L’hiver de Tulipe, Sophie Guerrive, 2024

Le jeune acteur 1, aventures de Vincent Lacoste au cinéma, Riad Sattouf, Les livres du futur

Mégafauna, Nicolas Puzenat, Sarbacane

Sur la piste, Henry McCausland, Presque lune

Le tambour de la Moskova, Simon Spruyt, Le Lombard

Yojimbot, T. 1, Sylvain Repos, Dargaud

Sélection Fauve Polar SNCF

Commissaire Kouamé, T. 2 Un homme tombe avec son ombre, Marguerite Abouet & Donatien Mary, Gallimard BD

Goodnight Paradise, Joshua Dysart & Alberto Ponticelli, traduit par Laurence Belingard, Panini Comics

Impact, Gilles Rochier & Deloupy, Casterman

L'entaille, Antoine Maillard, Cornélius

Factomule, Øyvind Torseter, traduit par Aude Pasquier, La joie de lire

Nouveaux détours, Jean-Claude Götting, Éditions Barbier

Reckless, Ed Brubaker & Sean Phillips, Delcourt

Sélection Éco-Fauve Raja

Agughia, Hugues Micol, Dargaud

Mégantic – Un train dans la nuit, Anne-Marie Saint-Cerny & Christian Quesnel, Écosociété

Le monde sans fin, Jancovici & Blain, Dargaud

La désolation, Appollo & Gaultier, Dargaud

Le droit du sol. Journal d'un vertige, Étienne Davodeau, Futuropolis

Les oiseaux, Troubs, Futuropolis

Urgence climatique, Ivar Ekeland & Étienne Lécroart, Casterman

