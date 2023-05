BD et Cuisine : mise en bouche à Radio France 

Radio France accueille une « Mise en bouche » avant la grande exposition consacrée aux liens qui unissent nourriture et bande dessinée à partir du 24 janvier 2024 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.

Les septs binômes sont :

Aurélia Aurita [autrice et illustratrice - Comme un chef de Benoit Peeters (2018), La Vie Gourmande (2022) aux éditions Casterman] et Alexandre Gauthier [chef de La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil, 62 170 - 2 étoiles Michelin]

Sole Otero [autrice et illustratrice argentine - Naphtaline aux éditions Ça et là (2022) qui a reçu le Prix du public Angoulême 2023] et Mauro Colagreco [chef italo- argentin à la tête du Mizarur à Menton - 3 étoiles Michelin, élu meilleur restaurant du monde en 2019]

Maelle Réat [autrice et illustratrice] et Tatiana Levha [cheffe philippine à la tête du Servan et de Double Dragon, Paris 11e]

Emilie Gleason [autrice et illustratrice, prix Révélation FIBD 2019 pour Ted drôle de coco aux éditions Atrabile, 2018] et Alix Lacloche [cuisinière et chroniqueuse]

Anne Simon [autrice et illustratrice, prix Jeunes Talents 2004 au FIBD] et Manon Fleury [cheffe du Mermoz, Paris 8e, puis résidente au Perchoir Ménilmontant en 2021 et au Châlet des Îles, Paris 12e, en 2023]

Léa Murawiec [autrice et illustratrice, Fauve du Public 2022 pour Le Grand Vide (2021) aux éditions 2024] et Chloé Charles [cheffe indépendante engagée, ancienne candidate à Topchef 2021]

Coco [illustratrice, dessinatrice de presse pour Libération et Charlie Hebdo] et Bertrand Grébaut [chef du restaurant Septime, Paris 11e]

Une création extérieure autour de cette thématique sera conçue par l’autrice Émilie Gleason et viendra orner l’entrée de la Maison de la Radio et de la Musique.

Ces créations originales sont extraites de Bouchées Doubles, ouvrage qui sera publié en décembre 2023 en co-édition par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et Kéribus.

Crédits photo : Fragment de l'accrochage de la Direction de la Musique et de la Création – Radio France, conçu en lien avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême.