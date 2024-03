Partage et lecture : Les boîtes à livres s'implantent dans les villes

Français CM1

Trois Contes du chat perché

Découvre les fantastiques aventures de Delphine et Marinette et de leurs animaux, dans trois contes : "L'éléphant" , "Les boîtes de peinture" et "Le problème" . Titre recommandé par l'Education nationale Thématique : "Se confronter au merveilleux, à l'étrange" La collection Boussole x Gallimard Cycle 3 propose : - le texte d'un grand auteur du catalogue Gallimard Jeunesse ; - des livres richement illustrés qui invitent les enfants de CM1-CM2 à devenir des lecteurs confirmés ; - des textes de qualité pour transmettre le plaisir de lire et construire une culture littéraire et artistique ; - un catalogue composé d'oeuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ; - dans chaque ouvrage un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le plaisir de la lecture.