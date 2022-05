Des éditeurs indépendants dans des box littéraires : surprise et découvertes

Ce projet est né il y a un an, en avril 2021, grâce à quatre partenaires : Massimo Cuomo (en photo), également écrivain publié par Edizioni e/o, Nicola Piccoli, qui s’occupe du bureau de presse de Romanzi.it, Laura Presotto, qui s’occupe de la communication en ligne, et le graphiste et illustrateur Enrico Drigo.

Les boîtes littéraires sont disponibles sous forme d’abonnements classiques, mais peuvent également être achetées à l’unité. Elles sont reçues tous les deux mois et s'articulent autour d'une forme de ligne éditoriale : chaque fois, un nouvel éditeur indépendant à connaître, à travers deux ou trois romans selon le format de la boîte (qui coûtera 40 ou 55 euros).

Elles contiennent évidemment d’autres produits littéraires ou goodies : une tod bag, un magazine littéraire (qui comprend des recueils de nouvelles sélectionnées sur le web et publiées initialement dans des magazines numériques), un marque-page, un magazine dans lequel le projet est expliqué par les libraires, une infographie qui parle de l’éditeur et devient une affiche (appelée Blurb !).

Choisir, c'est s'engager

Selon Massimo, que nous avons rencontré au Salon du livre de Turin, le « goût de la surprise et de la découverte » est fondamental. « Nous nous présentons comme “première box italienne par abonnement”, car à ce jour, il n’existait aucun projet de ce type dédié à l’édition indépendante ».

« Nous sommes nés avec l’idée de raconter l’histoire de l’édition indépendante à ceux qui ne la connaissent pas », poursuit Massimo. « L’objectif est de faire comprendre l’éditeur non seulement par la lecture, mais aussi par la boîte elle-même qui parle de lui ».

Le processus de sélection des maisons d’édition auxquelles consacrer une boîte est collectif et, en quelque sorte, méritocratique. Il implique également les librairies indépendantes. En effet, un groupe de librairies indépendantes, une dizaine, établit un classement des maisons auxquelles ils souhaitent dédier une box, vote, et enfin « nous décidons, toujours avec les éditeurs et les libraires, quels sont les plus méritants et, à partir de leur catalogue, les deux ou trois romans qui méritent d’être portés à la connaissance du lecteur », explique Massimo.

De nombreuses structures ont déjà demandé d’être impliqués dans le projet, mais le processus est toujours celui du vote. En 10 ans, la publication de six boîtes par an permettra de faire connaître 60 éditeurs indépendants. Keller, NN, e/o, Utopia, L’Orma et Sur ont déjà eu le plaisir d'obtenir leur propre boîte.

Distributeurs atypiques

Les boîtes littéraires deviennent ainsi un acteur important de la médiation culturelle et éditoriale, en aidant les lecteurs à choisir et en agissant comme un intermédiaire de qualité. « Nous nous qualifions “d'éditeurs d’éditeurs” parce que nous publions un produit qui est un contenant de produits littéraires », rappelle Massimo, avec beaucoup de sérieux.

Ils peuvent également être considérés comme des « distributeurs atypiques ». « Nous travaillons sur les précommandes. Nous sommes un distributeur atypique, nous donnons aux maisons une garantie sur les ventes, nous leur permettons de passer une grosse commande de livres sans risque de retour », précise Massimo.

Un autre avantage pour l’éditeur est certainement le fait qu’« un plan de communication gratuit par le biais d’une vraie boîte » lui est offert.

En bref, les créateurs de Romanzi.it ont vraiment pensé à tout. En effet, le lecteur, une fois qu’il s’est abonné, ne connaît que la maison d’édition à laquelle la boîte est dédiée, mais pas les livres ; si, toutefois, il a le doute d’avoir déjà les livres contenus dans la boîte, il peut jeter un coup d’œil dans une section spécifique du site, et découvrir aussi les livres…

Enfin, cette startup a gagné une sélection dans un incubateur social à Turin appelé SocialFare qui sélectionne des startups ayant un impact social significatif : dans deux mois, Massimo et ses collègues rencontreront des investisseurs, cherchant à développer le projet.

Et, en dernier, autre bonne nouvelle : « Nous expédions également à l’étranger », précise Massimo, « pour aider les éditeurs indépendants qui ont parfois plus de difficultés à franchir les frontières ».

crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0