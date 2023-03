À Milan, les bibliothèques se mettent en boîte

Tommaso Sacchi, conseiller municipal chargé de la culture à la ville de Milan, a déclaré à Prima Milano : « L'installation des lockers et des boîtes représente un pas vers l'avenir des bibliothèques, où la technologie fusionne avec la culture pour créer de nouvelles formes d'utilisation et d’apprentissage. »

Cet investissement innovant bénéficie du soutien de la région Lombardie et de la collaboration de certaines municipalités milanaises.

Les lockers permettent à tout moment de retirer les livres réservés en dehors des heures d'ouverture des bibliothèques. Elles offrent aussi un accès à d'autres matériels autorisés au prêt à domicile, tels que les CD, DVD, livres audio, jeux vidéo et magazines.

Les nouveaux « casiers intelligents » ont été installés à la bibliothèque Gallaratese - à l'intérieur du centre commercial Bonola - et à celle d'Accursio. Le projet prévoit d'en installer six autres dans différents quartiers de la ville. De plus, sept boîtes pour la restitution sont activées à Accursio, Chiesa Rossa, Dergano-Bovisa-Gallaratese, Oglio, Parco Sempione et Tibaldi.

La Biblioteca nel metrò (Bibliothèque dans le métro), située à l'intérieur de la station de métro milanaise de Porta Venezia, a enfin été rénovée en élargissant le catalogue des documents disponibles pour le prêt. Elle propose également des livres audio, bandes dessinées et DVD.

Crédits photo : Biblioteca Chiesa Rossa - Luca Volpi (CC BY-SA 2.0)