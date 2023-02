Retour à Waukegan pour Ray Bradbury et ses archives

L’ancienne bibliothèque Carnegie, située à l’angle de Washington Street et de Sheridan Road dans la ville de Waukegan, est longtemps restée vacante. C’est là-bas que seront transférés les livres et biens légués par Ray Bradbury. Mais, auparavant, le bâtiment fera l’objet d’une importante restauration et d’une réaffectation, pour un montant de quelque 13,5 millions $.

Les projets impliquent le Waukegan History Museum et incluent la restauration de la salle de lecture pour les enfants. Ray Bradbury en aurait été un visiteur fréquent. C'est d’ailleurs ici que son amour des livres et des auteurs aurait trouvé sa source et que sa vocation d'un écrivain serait née.

« Je suis né à Waukegan en 1920 et j’ai connu une seconde naissance à la bibliothèque Carnegie de Waukegan », disait l’auteur dans « Waukegan : A History », publié par la Waukegan Historical Society en 2009. « C’est là-bas que je me suis complètement épanoui, et quand j’ai eu 12 ans, après avoir lu la majorité des ouvrages de cette fantastique bibliothèque, je suis devenu Ray Bradbury. »

Le site le plus approprié pour abriter la collection Bradbury est le bâtiment Carnegie de 1903, à Washington et Sheridan, au centre-ville de Waukegan. Ce bâtiment, lorsqu'il abritait la bibliothèque publique de Waukegan, a nourri mon histoire d'amour avec les livres et les auteurs. - Ray Bradbury

Le souvenir d'une ville

La société qui supervise la restauration des lieux en collaboration avec le Waukegan Park District a récemment conclu un accord avec le conseil de la bibliothèque municipale de la ville. Cela permettra à la collection d’archives de l’écrivain d’être conservée et exposée dans les nouvelles infrastructures lorsque ces dernières seront fin prêtes à la recevoir.

Livres accumulés de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, lettres, cartes postales, photos et autres constituent cette collection de plusieurs milliers de pièces. Lori Nerheim, à la tête de la société historique de la ville, souligne : « C’était son rêve. Les archives iront là où il voulait vraiment qu’elles aillent. »

« Notre intention est de conserver ces pièces ensemble comme une collection, de les préserver tout en les rendant accessibles aux chercheurs accrédités », poursuit Nerheim. Première étape, réaliser l’inventaire du contenu des plus de 200 boîtes qui renferment à l’heure actuelle les éléments d’archives.

Les travaux de restauration devraient prendre environ un an, d’après le Daily Herald.

Ray Bradbury a vécu à Waukegan de sa naissance en 1920 à ses 14 ans, quand sa famille a déménagé pour Los Angeles. Il n’oubliera jamais sa ville natale et y fait régulièrement référence dans ses travaux d’écriture sous les termes de Green Town, comme dans Le vin de l’été (traduit par Georges Dupont, Denoël), La foire des ténèbres (traduit par Richard Walters, Brigitte Mariot, Thomas Day, Folio SF) ou encore Farewell Summer.

Crédits photo : Fred Merchán (CC BY-SA 2.0)