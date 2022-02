71 candidats pour 18 places : les bouquinistes des Quais de Seine suscitent des vocations

La direction de l’Attractivité et de l’emploi de la ville de Paris avait lancé un appel à candidatures en novembre dernier, pour « repeupler » les Quais de Seine de leurs bouquinistes.

Jérôme Callais, président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris, s'était montré quelque peu inquiet de voir que le renouvellement des vocations, auprès des célèbres boites vertes, n'était plus aussi rapide qu'auparavant. En 2020 et 2021, les candidatures ne dépassaient pas la douzaine. « Avant, on pouvait en avoir une soixantaine par an, voire une centaine parfois ! On existe depuis 450 ans, on ne va pas disparaître comme ça ! Les bouquinistes sont à Paris ce que les gondoliers sont à Venise, on n’imagine pas l’un sans l’autre. »

Qu'il se rassure (un peu) : la ville de Paris a annoncé avoir reçu 71 candidatures valides, à l'heure de la clôture de l'appel, le 18 février dernier. Elles doivent à présent être examinées par un comité, qui accordera les autorisations de remplacement le 11 mars prochain.

La participation de la ville de Paris dans la publicité autour de l'appel à candidatures aura définitivement changé la donne, peut-on remarquer.

Seules 18 places sont toutefois à pourvoir, rappelle l'AFP, parmi les quelque 240 professionnels qui occupent les Quais de Seine et proposent des livres à vendre. Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris chargée du commerce, assure que de nombreuses candidatures sont intéressantes, avec des « brocanteurs, des passionnés de lecture, des artistes », parmi les profils.

Les candidats sélectionnés devront racheter les emplacements aux libraires sur le départ, mais ne paieront pas de redevance à la ville de Paris.

Rappelons que l’Association culturelle des bouquinistes de Paris porte aussi un projet pour faire entrer ces institutions parisiennes au Patrimoine mondial de l'Unesco... Un autre moyen d'en assurer la pérennité.

