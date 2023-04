Z-Point : des lieux où partager ses livres, dans le monde entier

Les 220 téraoctets de données collectées ne furent pas évidents à remettre en place. Les justices américaine, française et indienne tentent d’éradiquer le service, qui résiste encore et toujours. Durant un temps, Z-Library échappa même aux enquêteurs en se réfugiant sur le Dark web. Après 14 années d’existence, « nous subissons une pression jamais endurée », assurent les opérateurs.

De là, cet appel aux dons, ouverte du 15 mars au 1er avril. L’exact montant demeure incertain — d’autant que les précédentes demandes de contributions ont aidé la police américaine à identifier et arrêter deux individus liés au site. Cependant, on estime à plusieurs dizaines de milliers de dollars la somme réunie en soutien au service.

Le Z n'avait pas dit son dernier mot

Les millions d’utilisateurs à travers le monde qui recourent à Z-Library ont dernièrement bénéficié d’une nouvelle solution technique. Baptisée Hydra, elle propose à chaque usager avec un compte de naviguer dans son propre espace — créant par conséquent autant de sites que d'inscrits.

Pour tenir le choc, l’appel aux dons devenait impératif : désormais, la bibliothèque pirate aura de quoi se maintenir à flot durant quelque temps. Au moins tant que les forces de l’ordre ne relancent pas de nouvelles procédures pour lui couper la tête. Les têtes, d’ailleurs : la solution Hydra rend la plateforme véritablement complexe à démanteler…

Un projet planétaire de partage

Le partage de fichiers et de documents protégés par le droit d’auteur (et le copyright) rend éditeurs et auteurs fébriles, à raison. La communication au public, sans accord, d’œuvres, relève de la contrefaçon, avec tout ce que cela implique… surtout quand on parle de fichiers numériques. Or, Z-Library envisage un pied de nez phénoménal et réfléchit à la création de Z-Points, disséminés dans le monde entier.

Autrement dit, un espace physique où les utilisateurs se procureront et partageront des titres imprimés sur du papier. Et là, on commence à comprendre que les margoulins derrière le site ont véritablement décidé de filer des ulcères à tout ce qui est juriste, avocat ou éditeur de la planète.

Bouger d'un iota : piratage et partage

Z-Library revendique quelque 12 millions d’ebooks archivés — soit le plus grand catalogue d’œuvres piratées en ligne. Quand le gouvernement américain s’est attaqué au service en 2022, deux ressortissants russes ont fini au centre d’une enquête criminelle. Cette répression atteste autant de l’ampleur du site que de l’angoisse des ayants droit, décidés à obtenir des autorités une réaction inédite.

Sauf qu’en matière de livres papier, lesdits éditeurs se retrouvent impuissants. Totalement.

Z-Library Point : mettre en commun

Que sont ces Z-Points ? D’abord, il faut comprendre que l’argent récolté a servi à de multiples améliorations — comme la prise en charge d’un partage de données hors ligne. Des fonctionnalités, des corrections, des optimisations : la vie classique d’un site. De quoi ouvrir la voie à une action de partage de grande envergure, selon les uns, piratage rétorqueront les autres.

D'autant qu'en s’extrayant de la toile, Z-Library bascule dans un autre monde. « Ne laissez pas s’empiler les livres que vous avez lus ni prendre la poussière sur vos étagères. À la place, ils auront une seconde existence dans les mains de nouveaux lecteurs », explique-t-on. « Cela aide à préserver le patrimoine littéraire, ainsi qu’à diffuser les connaissances et idées que contiennent les livres au plus grand nombre. » Hmm…

Collecte, catalogage et redistribution

Les Z-Points découlent d’un concept au croisement de la Boîte à Livres — on prend, on dépose — et de la bibliothèque publique – on s'inscrit, on emprunte, on ramène. Les premières font encore des nœuds au cerveau, en matière de droit : la perception d’une redevance, sur le modèle de celle dont s’acquittent les hôtels pour la présence d’appareils audio et vidéo, n’est pas exclue.

Pour les secondes, des législations nationales encadrent le droit de prêt, tout en conscrivant son principe à des établissements identifiés. Or, les Z-Points auraient deux conséquences : amplifier la portée et l’échelle du modèle de communication entre usagers, d’une part. De l’autre, créer une solution mondial de points de collectes d’ouvrages ainsi donnés.

Et l’ulcère devint infarctus…

Des domaines, un public

Collecte et stockage de livres, dans des espaces brandés Z-Points, voilà l'idée générale. Ces lieux « seront un lien entre ceux qui partagent leurs livres et ceux qui en ont besoin », poursuit Z-Library. « Les détenteurs de livres désireux de les transmettre à d’autres lecteurs enverront leurs titres au Z-Point le plus proche. Et ceux qui souhaitent en bénéficier les prendront pour leur usage. » Pour l’acheminement, l’envoi par courrier marchera tout aussi bien.

Le P2P en version analogique

En somme, la plateforme vise un Peer-to-Peer construit dans le monde réel, en parallèle du modèle classique des établissements publics de prêt. D’ailleurs, ces derniers s’intégreraient parfaitement dans la logique du projet, au point d’en devenir, pourquoi pas, partenaires ? Les citoyens auront, eux aussi, toute latitude pour se porter volontaires et ouvrir un Z-Point à leur domicile.

Bien entendu, une chambre de bonne parisienne présentera quelques inconvénients, tant pour entreposer que pour organiser la classification et le catalogage (par EAN, présentation, couverture, etc.). Les centres de distribution et services logistiques tiers seront les bienvenus, assure Torrent Freak. Qu’en serait-il des boutiques Emmaüs ou Oxford : elles seraient accueillies à bras ouverts…

La rémunération jadis envisagée

Ces dernières années, plusieurs start-ups ont cherché à développer un service reposant sur la mise en relation de lecteurs — Booxup fut l’une des premières sur le territoire français pour la lecture. Avant de couler corps et bien, la société avait même développé une marketplace pour faciliter la commercialisation d’occasions entre particuliers. Mieux : elle avait prévu d’abonder un fonds, à la hauteur de 6 % du chiffre d’affaires généré, pour dédommager les auteurs, ne prétendant pas être en mesure de les rétribuer.

En dépit des échanges avec La Sofia et son président d’alors, Alain Absire, personne n’a saisi la main tendue. L'absence de reversement fut pourtant l’une des récriminations portées contre la société dès sa création, en 2015. Et plutôt que d'accepter ce que les créateurs présentaient comme un début de solution, Booxup fut tuée dans l’œuf. Intéressant : depuis quelque temps, les organisations d’auteurs tentent à tout prix d’obtenir des subsides de la vente d’occasion.

Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort...

Mon livre, mon objet...

Voici donc que Z-Library, service honni de tous, débarque avec ses petits sabots et envisage, à une échelle encore jamais imaginée, de faire du prêt de livres imprimés. Et ce, comme s’il s’agissait d’ebooks sur des réseaux pirates. Sans plus aucune perspective de contrôle et avec la législation — européenne, américaine et on en passe — pour elle.

S'épuiser contre le droit ?

Petit rappel : la Communauté a fixé définitivement la règle de l’épuisement des droits, sur les biens physiques. Cette dernière implique « lorsqu’un titulaire de droits a donné son consentement à la mise sur le marché d’un exemplaire d’une œuvre, il ne peut plus en contrôler les distributions subséquentes sur d’autres territoires ».

C’est d’ailleurs pour cette raison que le Code de la Propriété Intellectuelle, en France, n’imposera pas (en l’état et à cette heure, du moins) de rémunérer les auteurs sur les ventes d’ouvrages de seconde main. Or, le droit américain s’articule sur un principe similaire : les Z-Points ont un boulevard devant eux.

Les plateformes numériques, en s’intéressant à ces solutions d’économie collaborative et de partages de biens, tentent de capter la valeur — et d’en créer pour leur compte. Sauf certainement Inventaire.io, l'exception qui confirme la règle.

Les Z-Points, en se plaçant dans l’univers physique, s’épargnent les critiques et assauts liés à des questions d’échelle, d’un côté. De l’autre, s’abritent derrière une législation portant sur le droit de propriété qu’exerce l’acheteur d’un livre. Le contenu demeure protégé, l’objet lui appartient pleinement…

Structurer un service en vogue

Existe-t-il une demande pour ce service ? L’essor des Boîtes à Livres partout dans le monde (ou Little Free Libraries) en atteste. La structuration qu’entraînerait ce réseau de Z-Points servirait efficacement à la diffusion de lectures. Tout en mettant, bien entendu, un pan de l’économie et des industries du livre en péril les territoires.

Des internautes du Vietnam, du Brésil, du Portugal, ou encore de Colombie, Iran, Ouzbékistan, Nigéria, Espagne, Inde, Égypte, Argentine et même France, Chine, Ghana, Éthiopie ont salué l’intention. L’heure est à la réflexion, explique Z-Library, qui mobilise toutes les bonnes volontés pour récolter suggestions et propositions tant opérationnelles que logistiques.

Rien de concret, donc. Mais on y participera à cette adresse…

