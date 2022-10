Un tour dans la librairie la plus romantique de Californie...

Le nom seul suffit à déclencher des sourires complices, rapporte Fodors. Romans historiques, Young Adult, Queer-friendly, ou encore jeunesse : tout ici décline des histoires d’amour et des romances, pour tous les genres, les goûts et les envies. Pour Leah, ces livres souvent méprisés ont une vertu fondamentale : se concentrer sur la vie émotionnelle et intérieure des personnages.

Si la romance plaît, poursuit-elle, les raisons en sont multiples, mais avant tout « parce que cela apporte de la joie [aux lecteurs] : c’est réconfortant de savoir qu’il y aura une fin heureuse. À ce titre, la romance rend les gens heureux ». Les données de l’industrie du livre outre-Atlantique abondent : depuis une dizaine d’années, les ventes augmentent : on parle d’un secteur qui pèse plus d’un milliard de dollars à lui seul. Mais a lourdement souffert d’un manque de diversité.

La pandémie aux États-Unis a poussé plus encore ces titres, et The Ripped Bodice s’efforce avant tout d’orienter et conseiller les clients. Jusqu’à installer des guides de recommandations sur presque toutes les étagères de l’établissement.

Pour convaincre les plus timides, qui préfèrent acheter en ligne pour préserver un peu de discrétion, les deux sœurs ont opté pour un lieu chaleureux, aux fréquentes animations. Y compris un club de lecture et des ateliers où interviennent des auteurs. Une présence auprès de la communauté qui se décline également avec des cadeaux et produits dérivés — marque-pages en bois, bougies parfumées ou sachets de thé…

Et puis, Sony Pictures, dont les studios sont situés à proximité, a fini par passer un accord avec la librairie, dans la perspective d’émissions de télé, pour parler des romans d’amour. Une manière pour le producteur de s’impliquer davantage dans des projets audiovisuels autour de la romance. De leur côté, les libraires s’efforcent maintenant de travailler dur pour choisir les ouvrages qui seront présentés dans l’émission.

D’ailleurs, les deux sœurs affichent ouvertement leur homosexualité, et dans leur librairie, la cause LGBTQ occupe une place significative. Entre décorations et choix éditoriaux, elles cherchent surtout à proposer des ouvrages variés. « Il y a toujours des efforts à fournir, mais avec la diversité qui est aujourd’hui représentée [l’édition] a fait un grand progrès », assure Leah Koch.

Pour fidéliser et se démarquer, The Ripped Bodice commercialise désormais une box littéraire, Read, Romance, Repeat : deux ouvrages à effeuiller tous les mois. Le tout avec de petits cadeaux — un calendrier, des chaussettes grand confort ou des boîtes de thé. Que tout le monde s’y retrouve.

Crédits photo : The Ripped Bodice