Des bibliothèques poussent dans les métros d'Italie

Ce service fait partie du projet Biblioexpress lancé en 2020 dans le but de favoriser la distribution et l’accessibilité des livres dans les quartiers de Milan (trente kiosques à journaux et cinq librairies sont en effet actifs comme points de prêt dans la ville de Milan).

La bibliothèque est entièrement robotisée et dialogue avec le catalogue du système de bibliothèques de Milan. Les utilisateurs peuvent emprunter des livres et les restituer directement. Elle est active pendant les mêmes heures d’ouverture que le métro, sept jours sur sept, de 6 heures à minuit.

La lecture accessible partout

Le projet démontre clairement la volonté de la municipalité de Milan et du système de bibliothèques de diffuser la lecture parmi les citoyens, en la rendant plus accessible et en l’amenant directement dans les lieux où les flux de population sont les plus nombreux.

De plus, le service est accessible non seulement aux personnes inscrites au système de bibliothèques de Milan, mais aussi à tous les résidents de cette ville, qui pourront s’inscrire grâce à un QrCode.

L’accord entre la municipalité et ATM durera jusqu’au 18 juillet 2023, date à laquelle l’expérience sera évaluée et il sera décidé de prolonger la collaboration d’un an. À ce jour, quatre cents produits sont disponibles.

Les « book box » de Brescia

Un autre projet, né en 2018 à Brescia, en Lombardie, concerne l’installation des bibliothèques (ou « book box ») dans le métro, mais avec une particularité : la participation des jeunes en situation de handicap.

Le projet est né à la station de métro Sant'Eufemia Buffalora, d’une idée de Fobap Anffas onlus (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili, qui contribue à l’inclusion sociale des personnes handicapées) et s’est enrichi, après l’interruption due à la pandémie, de la collaboration avec Brescia Mobilità (la société de transport public de Brescia). Il a maintenant été étendu à deux arrêts de métro supplémentaires.

Une culture de l’inclusion

Le fonctionnement est simple : vous prenez un livre, le lisez et le rendez dans la semaine qui suit. La particularité est que les livres sont pris en charge par des personnes avec handicap qui sont encadrées par Fobap Anffas : elles vérifient la disponibilité des livres dans les boîtes à livres, les réapprovisionnent et contrôlent que tout fonctionne correctement.

Nicolò, l’un des garçons qui s’occupent de la Boîte à livres, explique au Giornale di Brescia : « C’est un service utile parce que les gens peuvent lire et apprendre à mieux s’exprimer. » Marco Medeghini, directeur général de Brescia Mobilità, commente : « Au cœur du projet se trouvent les jeunes qui s’occupent de l’initiative, pour qui cela représente une occasion importante d’apporter leur propre contribution à la communauté. »

Promotion de la lecture et sensibilisation

C’est une occasion importante de promouvoir la lecture et en même temps l’inclusion des jeunes souffrant de handicaps, qui collaborent à un projet important pour l’ensemble des citoyens, qui sont, entre autres, sensibilisés à l’accueil des ces jeunes.

En effet, Brescia Mobilità et la Fobap ont organisé des cours de formation qui seront lancés dans les prochains mois, destinés aux contrôleurs ou à d’autres travailleurs pour les aider à entrer en relation avec les personnes autistes. Giorgio Grazioli, président de Fobap Anffas, déclare : « L’idée de la Book Box est belle, tout comme les cours de formation sont importants parce qu’ils sont le signe d’une attention accrue pour les personnes fragiles. »

crédits photo : ATM